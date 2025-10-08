توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارتخانه، در کابل با جانبیک تایجاناف و ایران شارخان، معاونان وزارت حمل و نقل و صنعت قزاقستان، دیدار و گفتوگو کرده است. در این نشست، گازیز اکباسوف، سفیر قزاقستان در افغانستان نیز حضور داشت.
بر اساس بیانیه وزارت صنعت و تجارت، دو طرف درباره گسترش روابط اقتصادی، توسعه تجارت، پروژه راهآهن افغان–ترانس و تسهیلات ترانزیتی برای کالاهای صادراتی گفتوگو کردند. همچنین برگزاری نمایشگاه مشترک قزاق–افغان با هدف تقویت همکاریهای صنعتی و بازرگانی میان دو کشور مورد توافق قرار گرفت.
عزیزی در این دیدار با تأکید بر اهمیت پروژه راهآهن افغان–ترانس گفت که این طرح نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا، افزایش سرمایهگذاری و گسترش تجارت منطقهای دارد. طرفین توافق کردند روند اجرایی این پروژه را تسریع کنند.
این توافق در حالی صورت میگیرد که قزاقستان با وجود عدم بهرسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان، روابط دیپلماتیک و تجاری نزدیکی با کابل برقرار کرده است. قاسمجومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، پیشتر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و از حمایت کشورش از طریق کمکهای بشردوستانه، تجارت و توسعه زیرساختها خبر داده بود.
در سال ۲۰۲۴، قزاقستان طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج کرد و دیپلمات طالبان در آستانه پذیرفته شد؛ اقدامی که نشانهای از تمایل آستانه برای تعامل سازنده با حکومت طالبان تلقی میشود.
پروژه راهآهن افغان–ترانس از مهمترین طرحهای زیرساختی منطقهای به شمار میرود و میتواند با تسهیل ترانزیت و تجارت میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت همکاریهای منطقهای کمک کند. توافق اخیر با قزاقستان نیز گامی در جهت ادغام بیشتر افغانستان در شبکه اقتصادی و حملونقل منطقهای و تقویت نقش آن به عنوان پل ارتباطی میان جنوب و شمال آسیا محسوب میشود.