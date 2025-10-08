باشگاه خبرنگاران جوان- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر صبح امروز، چهارشنبه ۱۶ مهر، ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری آمریکا، این زمین‌لرزه حوالی ساعت ۷:۴۸ صبح در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۲۱ کیلومتری شرق جلال‌آباد رخ داده است.

مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تأیید کرده‌اند که تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نکرده‌اند.

این رویداد در حالی اتفاق افتاده که کمتر از یک ماه قبل، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش ریشتر بخش‌هایی از شرق افغانستان را لرزاند و خسارات گسترده‌ای در ولایت کنر بر جای گذاشت. نگرانی‌ها از نبود سیستم مؤثر مدیریت بحران و کم‌کاری در رسیدگی به آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی در افغانستان همچنان ادامه دارد.