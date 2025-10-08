باشگاه خبرنگاران جهان؛ الیاس گندمی _ رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جهان در آستانه برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این مسابقات، با حضور ورزشکارانی از جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ کشور قاره آسیا روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد که حضور این تعداد کشور و امنیت مطلوب استان بی‌سابقه است.

محسن مهرعلیزاده ادامه داد: حضور ۱۸۰ ورزشکار و مدیر ورزشی از ۴۰ کشور در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا نشان‌دهنده امنیت و آرامش حاکم در کشور و استان آذربایجان غربی است.

وی با قدردانی از مسئولان اجرایی و ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی برای میزبانی از این رقابت‌ها، افزود: در این دوره، ۱۶ کشور در کنار تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران در پنج رشته‌ ورزش زورخانه‌ای و پنج وزن در کشتی پهلوانی حضور دارند و به رقابت خواهند پرداخت.

مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی و ارومیه علاوه بر میزبانی مسابقات مهر میزبان ۱۸۰ مهمان و نمایندگان چهل کشور جهان در مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی است

رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جهان رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی جهان از میزبانی ارزنده، شایسته و مطلوب مجموعه مدیریتی آذربایجان غربی و اداره کل ورزش و جوانان در برگزاری هفتمین دوره این مسابقات تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۸۵ کشور در فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جهان عضویت دارد و همواره رییس آن ایرانی خواهد بود.

تیم ملی ایران در این دوره با رقبای قدرتمندی روبه‌رو است

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران نیز در این نشست با اشاره به پوشش رسانه‌ای مطلوب مسابقات گفت: پخش مستقیم چند مرحله‌ای از شبکه‌های ملی، برنامه‌ریزی شده است و انتظار می‌رود ظرفیت رسانه‌ای استان نیز برای معرفی این رویداد به کار گرفته شود.

محمدرضا باران‌چشمه، افزود: تیم ملی ایران در این دوره با رقبای قدرتمندی روبه‌روست که هرچند کار را دشوار می‌کند اما باعث افزایش هیجان و کیفیت رقابت‌ها خواهد شد.