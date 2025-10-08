باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا، محمد و غلام سه برادر اهل آبادان بودند که از کودکی زیر نظر پدرشان، رستم ارغنده، در نجاری کار می‌کردند و در حجره خانوادگی مشغول کسب روزی بودند. با آغاز جنگ تحمیلی و ورود دشمن بعثی به شهرشان، هر سه برادر پای دفاع از میهن ایستادند و خاک آبادان را ترک نکردند.

محمد ارغنده، متولد سال ۱۳۳۸، در جریان عملیات فتح المبین و در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۶۱، طی درگیری مستقیم با نیروهای دشمن، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. غلام ارغنده نیز پس از سال‌ها تحمل جراحات شیمیایی ناشی از جنگ، سرانجام در ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۹ به خیل یاران شهید خود پیوست.

سرهنگ علیرضا ارغنده، برادر این شهیدان، این روزها در بازار مشغول کسب و کار در صنف الکتریکی است و با حفظ و ترویج نام و یاد پدر نجار و برادران شهیدش، تلاش می‌کند خاطره فداکاری‌های آن‌ها را زنده نگه دارد.

مهدخت نعمت زاده، مستند ساز «از حجره تا خاکریز» با سرهنگ علیرضا ارغنده، برادر این دو شهید گفت و گو کرده است.

برنامه «از حجره تا خاکریز» جمعه ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.