معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید کاری کنیم تا کودکان طبیعت را دوست داشته باشند و در کنار آن مخاطرات از دست دادن محیط‌زیست را به آنان بیاموزیم البته این کار نباید با ترس و خطر انجام شود بلکه باید با عشق کودکان را با اهمیت حفظ محیط‌زیست آشنا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی کیادلیری روز چهارشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان افزود: امیدواریم این تفاهم موجب سبز شدن و سبز باقی ماندن سرزمین شود، همانطور که بحث محیط زیست اهمیت دارد، در کنار آن بحث آموزش و یادگیری کودکان نیز حائز اهمیت است.

وی اظهار کرد: امروز محیط‌زیست در وضعیت مناسبی قرار ندارد و مشکلات محیط زیستی هم بسیار زیاد است و امکان دسته بندی مشکلات وجود ندارد، باید امیدوار باشیم که با آموزش به نسل جدید بتوانیم حفظ محیط زیست را به اولویت زندگی مردم قرار دهیم، اعتقادم بر این است هر زمان کودکی که به دنیا می‌آید این امیدواری وجود دارد تا به وسیله آموزش در جهت حفظ محیط زیست گام برداریم.

کیادلیری افزود: به رغم وجود آموز‌های دینی و فرهنگی در حوزه محیط زیست، اما حفظ محیط زیست در اولویت نیست و از این آموزه‌ها استفاده نکردیم، آموزش بی نهایت حائز اهمیت است و اگر در کنار آموزش علمی و مهارت، عشق و عاطفه به طبیعت را آموزش دهیم تا کودک امروز آن را بفهمد و دوست داشته باشد می‌تواند اثر گذار باشد، عاطفه و عشق انگیزه حرکت را به وجود می‌آورد و می‌تواند سبب تغییرات مثبت شود، بنابراین کلید تغییر جامعه آموزش است و هرچقدر ارتباط با جامعه و آموزش درست باشد تغییر در جامعه به درستی اتفاق خواهد افتاد.

کیادلیری تصریح کرد: باید کاری کنیم تا کودکان طبیعت را دوست داشته باشند و در کنار آن مخاطرات از دست دادن محیط زیست را به آنان بیاموزیم، هرچند معتقد نیستم که ترس و خطر را به کودکان آموزش دهیم، اما اگر با عشق و علاقه آموزش دهیم و آگاهی را ایجاد کنیم آن زمان است که کودکان و نسل جدید به اهمیت حفظ محیط زیست و مخاطرات آن پی خواهند برد و نقش خود برای حفظ محیط زیست را بازآفرینی خواهند کرد.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: توجه به ظرفیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیلی می‌تواند در زمینه ایجاد آگاهی و آموزش کمک کننده باشد. ما در زمینه تولید محتوا و آثار فرهنگی مشکلی نداریم بلکه مشکل در توزیع این آگاهی داریم و شبکه کانون فکری کودکان می‌تواند این اطلاعات را به خوبی در میان نسل جدید توزیع کند.

محیط زیست و کانون پرورش فکری

لزوم فرهنگ سازی مناسب برای حفظ محیط زیست

همچنین حامد علامتی رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با اشاره به اینکه امروز دومین روز از هفته کودک است و شعار امسال هفته کودک «حال خوش زندگی» است گفت: یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و به ویژه کودکان شهید در این جنگ تحمیلی را گرامی می‌داریم که سند جنایت استکبار آمریکا و اسرائیل غاصب است، آمریکا و رژیم صهیونیستی سال‌ها نقشه شوم خود را دنبال می‌کنند و یکی از نقشه‌های آنان کودک کشی است که نتیجه آن به شهادت رساندن حدود ۴۰ کودک در جنگ ۱۲ روزه است.

وی ضمن با اهمیت شمردن هفته کودک تصریح کرد: باید بتوانیم کار‌های خوبی در زمینه کودک انجام دهیم، ما در انجام کار‌های خود منتظر تفاهم نامه و امضای قرارداد نبودیم و در سال‌های گذشته اقداماتی انجام دادیم و به طور خاص از سال گذشته کار کاشت درخت توسط کودکان انجام گرفته است، بنابراین همکاری‌ها از سال‌های دور توسط مدیران گذشته برقرار بوده و حالا نیازمند به روز رسانی این اقدامات هستیم.

وی افزود: یکی از نکات حائز اهمیت در جامعه بشری اکولوژی است، این اکولوژی در فرهنگ و تمدن اسلامی ما دیده شده است، یکی از مطالعاتی که ما به نتایج آن رسیدیم مربوط به احادیث و سنت اهل بیت است که درباره آلودگی محیط زیست صحبت کردند، در فرهنگ ایرانی ما به اشکال مختلف آثار آن دیده می‌شود، انسان مسئول حفظ محیط زیست معرفی شده و تکالیف و وظایف انسان در این راستا مشخص شده است، موضوع بعدی مربوط به تلاش برای آبادی یا آبادانی زمین است، این موضوع در فرهنگ دینی ما اشاره شده و حتی حدیثی وجود دارد که اگر فردی زمین ناآبادی را آباد کند مالکیت آن زمین با او خواهد بود و این موضوع جز موضوعات حائز اهمیت درباره اهمیت حفاظت از زمین و محیط زیست است.

علامتی تصریح کرد: سال گذشته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان دفتر کانون علوم و فناوری را ایجاد کردیم که یک دفتر نوپایی است که به موضوع علوم زیستی و علوم نوپدید می‌پردازد، در جهت حفظ محیط زیست نیز می‌شود فعالیت فرهنگی خوبی انجام داد، آشنایی با محیط زیست کار مربیان ما است که می‌تواند اصول حفظ محیط زیست را به کودکان آموزش دهد، فعالیت هنری و نمایشی درباره محیط زیست و محیط پیرامونی نیز می‌تواند از جمله کار‌های فرهنگی مورد اشاره جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با محیط زیست قلمداد شود بنابراین امیدواریم این همکاری‌ها ادامه دار باشد تا فرهنگ سازی مناسبی در حوزه محیط زیست انجام شود.

آیین امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان امروز میان هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و حامد علامتی رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امضا شد.

