باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس یک فرمان جدید که توسط رهبر طالبان صادر شده، تمامی مقامات و اعضای این گروه که خانواده‌هایشان در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، موظف شده‌اند ظرف مدت چهار ماه آنان را به داخل کشور بازگردانند.

این حکم که به تاریخ ۳۱ خرداد سال جاری صادر و به تازگی ابلاغ شده، به مقامات طالبان مهلت چهارماهه‌ای داده است. بر اساس این دستور، اعضا باید مشخصات کامل خانواده خود از جمله نام، نام پدر، شغل و کشور محل اقامت را ظرف یک روز کاری گزارش دهند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این دستور باعث نگرانی در میان مقامات ارشد طالبان شده است. به باور آنان، این اقدام فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و رفاهی را از خانواده‌هایشان سلب کرده و آنان را مجبور به بازگشت به کشوری می‌کند که با ممنوعیت تحصیل دختران، محرومیت زنان از حق کار، فقر فراگیر و بیکاری مواجه است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره تحصیل دختران مقامات ارشد طالبان در کشورهای عربی، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی منتشر شده بود. این در حالی است که پیش از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، بسیاری از خانواده‌های مقامات و فرماندهان این گروه در پاکستان یا کشورهای عربی زندگی می‌کردند.

این موضوع حتی در اظهارات مقامات پاکستانی نیز منعکس شده است؛ زمانی که یکی از مقامات ارشد این کشور در پاسخ به تهدیدهای ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، گفته بود: «این تهدیدها را جدی نمی‌گیریم، خانواده‌هایشان اینجا هستند.»