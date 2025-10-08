یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل/ آمار نیاز جدی به تحلیل و راستی آزمایی دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در همایش «کودکی منهای فقر و هم اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان» با اشاره به اینکه براساس آمار‌ها (سامانه‌های ثبت اطلاعات) حدود یک میلیون دانش آموز (۶ تا ۱۸ سال) در کشور بازمانده از تحصیل هستند، گفت: مهم‌ترین دوره بازماندگی از تحصیل دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما در آموزش و پرورش برای موضوع بازماندگان، ورود تمامی کودکان ۶ ساله کشور وارد مدرسه(دوره ابتدایی) شده و با چرخه تعلیم و تربیت آشنا شوند.

وی اظهار کرد: در میان کودکان دارای ۶ سال تمام کشور، بازماندگان از تحصیل ما حدود ۶۰ هزار نفر و در مجموع بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی(اول و دوم) کشور ۱۵۰ هزار نفر هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آمار یک میلیون بازمانده از تحصیل، ۱۲ هزار نفر دانش آموزانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و این تعداد در آمار بازمانده از تحصیل آمده که جای اشکال دارد.

به گفته وی، تفکیک آمار بازماندگان از تحصیل در دوره های ابتدای و متوسطه و همچنین تحلیل چرایی آن بسیار مهم است که این کار به عنوان یک اولویت ضروری در راستای تصمیم گیری و سیاستگذاری درست باید انجام شود.