یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل/ آمار نیاز جدی به تحلیل و راستی آزمایی دارد

وزیرآموزش و پرورش گفت: براساس بررسی‌های انجام شده آمار بسیار کلی و دارای اشکال و نیازمند تحلیل و راستی آزمایی است چراکه دانش آموز مهاجرت کرده، فرد دارای مشکلات جسمی و معلولیتی که قادر به حضور در مدارس عادی نیست و بسیاری از موارد دیگر را هم شامل می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در همایش «کودکی منهای فقر و هم اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان» با اشاره به اینکه براساس آمار‌ها (سامانه‌های ثبت اطلاعات) حدود یک میلیون دانش آموز (۶ تا ۱۸ سال) در کشور بازمانده از تحصیل هستند، گفت: مهم‌ترین دوره بازماندگی از تحصیل دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما در آموزش و پرورش برای موضوع بازماندگان، ورود تمامی کودکان ۶ ساله کشور وارد مدرسه(دوره ابتدایی) شده و با چرخه تعلیم و تربیت آشنا شوند.

وی اظهار کرد: در میان کودکان دارای ۶ سال تمام کشور، بازماندگان از تحصیل ما حدود ۶۰ هزار نفر و در مجموع بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی(اول و دوم) کشور ۱۵۰ هزار نفر هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آمار یک میلیون بازمانده از تحصیل، ۱۲ هزار نفر دانش آموزانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و این تعداد در آمار بازمانده از تحصیل آمده که جای اشکال دارد.

به گفته وی، تفکیک آمار بازماندگان از تحصیل در دوره های ابتدای و متوسطه و همچنین تحلیل چرایی آن بسیار مهم است که این کار به عنوان یک اولویت ضروری در راستای تصمیم گیری و سیاستگذاری درست باید انجام شود.

برچسب ها: وزیرآموزش و پرورش ، بازمانده از تحصیل
خبرهای مرتبط
جذب ۲۹ هزار بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ سال در مدارس
مدیر آموزش و پرورش عشایر:
دانش آموز بازمانده از تحصیل در حوزه عشایر کهگیلویه وبویراحمد نداریم
برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزانی که با تأخیر به مدرسه بازمی‌گردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سندرومی به نام «موی اینشتین»
نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اعلام شد
برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
عطاری‌ها حق ورود به درمان و فروش دارو‌های ترکیبی ندارند
طراحی و پیاده‌سازی نخستین پلتفرم هوشمند گردشگری سلامت
اعلام نتایج بخش کتبی سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی
آینده فضاپیمای جونو در هاله‌ای از ابهام
پست فراتر از خدمت، بستری برای اقتصاد فناورانه
یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل/ آمار نیاز جدی به تحلیل و راستی آزمایی دارد
آخرین اخبار
یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل/ آمار نیاز جدی به تحلیل و راستی آزمایی دارد
پست فراتر از خدمت، بستری برای اقتصاد فناورانه
برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
سندرومی به نام «موی اینشتین»
عطاری‌ها حق ورود به درمان و فروش دارو‌های ترکیبی ندارند
طراحی و پیاده‌سازی نخستین پلتفرم هوشمند گردشگری سلامت
اعلام نتایج بخش کتبی سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی
آینده فضاپیمای جونو در هاله‌ای از ابهام
نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اعلام شد
قابلیت پیش‌بینی خطر زوال عقل از طریق شکل مغز چند سال قبل از ابتلا
سقوط شهاب سنگ بزرگ در سواحل اندونزی
گوشی جدید وان‌پلاس با قابلیت‌های عکاسی متمایز
ارتباط نگران‌کننده بین دوچرخه‌سواری و باروری مردان