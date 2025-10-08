مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مدرس‌خیابانی در جلسه مجمع عادی سالیانه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، افزود: این شرکت، مقام نخست در میان شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور و منطقه را در اختیار دارد.

وی با اشاره افزایش ۴۱ درصدی سرمایه این شرکت در مجمع فوق‌العاده سال جاری و رسیدن آن به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال، گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها وضعیت کشتیرانی مطلوب است؛ هر چند طی سال جاری میلادی نیز شاهد کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی نرخ کرایه حمل نسبت به سال ۲۰۲۴ در صنعت کشتیرانی جهانی بوده‌ایم.

مدرس‌خیابانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شاهد رشد چهار دهم درصدی حمل کانتینر با جابه‌جایی بیش از ۸۶۰ هزار TEU کانتینر بودیم.

وی افزود: در بخش حمل فله نیز طی سال ۱۴۰۳ با حمل ۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تن انواع کالا، ۹.۳ درصد رشد به ثبت رساندیم و همزمان در دریای خزر نیز، ناوگان کشتیرانی دریای خزر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حمل یک میلیون ۴۱۳ هزار تُن کالا، ۱۱ درصد رشد را تجربه کرد.

فعالیت چهار هزار دریانورد در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این گروه کشتیرانی نزدیک به چهار هزار نیروی دریانورد در اختیار دارد، تاکید کرد: همه این دریانوردان ایرانی هستند؛ در حالی که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۸۰ نفر دریانورد خارجی در ناوگان فعال بودند که با تلاش موسسه آموزشی کشتیرانی اکنون همه دریانوردان ما ایرانی هستند و جز در موارد اضطرار و ضرورت در بنادر خارجی، دریانورد خارجی به ناوگان ملحق نمی‌شود.

نائب رئیس هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دارایی‌های این کشتیرانی نیز تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۴ فروند انواع شناور با ظرفیت ۵ میلیون DWT که شامل ظرفیت حمل ۱۶۰ TEU کانتینر نیز می‌شود در ناوگان فعال هستند، همچنین ۳۲۴ هزار TEU کانتینر نیز در حوزه کانتینری برای ارائه خدمات صادراتی و وارداتی به بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در مالکیت ناوگان قرار دارند که در کنار حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری در حال فعالیت هستند.

آمادگی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در سال نخست حضور گروه کشتیرانی در بندر چابهار موفق شدیم عملیات کانتینر این بندر را از صفر به جابه‌جایی ۶ هزار TEU کانتینر برسانیم در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۸۸ هزار TEU جهش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم در پایان سال جاری به ۱۳۰ هزار TEU کانتینر برسد که معنای دیگر آن این است که بندر چابهار از رتبه آخر بنادر جنوب کشور به دومین بندر بزرگ این منطقه پس از بندرعباس ارتقاء پیدا می‌کند.

مدرس‌خیابانی تصریح‌کرد: با تکمیل راه‌آهن زاهدان به چابهار کریدور شمال- جنوب در مرحله‌ای تازه‌ای قرار می‌گیرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد که حمل‌ونقل کالا از این مسیر را توسعه دهد بنابراین از مدت‌ها قبل اعلام کرده‌ایم خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بندر چابهار هیچ لطمه‌ای بندر نخواهد زد و کشتیرانی آماده است روند توسعه بندر را نیز تسریع ببخشد.

مدرس خیابانی در ادامه اظهارات خود به موضوع استفاده از توان داخلی از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی پرداخت و بیان داشت: ۸۰ درصد از نیازهای جاری ناوگان با استفاده از توان تولید داخلی تامین می‌شود و از این طریق سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار به بازار داخلی تزریق می‌شود.

وی افزود: خرید ۱۵۰ دستگاه واگن طی سال ۱۴۰۳ از تولیدکنندگان داخلی و همچنین انجام بخش بزرگی از تعمیرات شناورها و کانتینرها در داخل کشور نیز از جمله تلاش‌های گروه کشتیرانی برای یاری رساندن به اقتصاد و تولید ملی می‌توان برشمرد.

به گفته نائب رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۹۰ درصد از سوخت کم‌سولفور مورد نیاز شناورها از داخل کشور تامین می‌شود و در بندر چابهار که سوخت‌رسانی به شناورها دارای محدودیت بود با استفاده از شناور سوخت‌رسان ناوگان و سوخت تولید داخل، این محدودیت تا حد زیادی برطرف شده است.

مدرس‌خیابانی در پایان با تأکید بر اینکه در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تأمین اقتصاد کشور راهبرد محوری است، تصریح کرد: اکنون در وضعیت جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم، اما به مردم اطمینان می‌دهیم با وجود همه محدویت‌های تحمیلی از سوی تحریم‌های ظالمانه، کارکنان این گروه همت و تلاش خود را به کار می‌گیرند که کوچکترین وقفه‌ای در روند اقتصادی کشور ایجاد نشود.

