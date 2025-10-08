باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی صبح امروز در کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیم دریاچه ارومیه و با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور در سالن کنفرانس مرکز پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه برگزار شد، با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه امکانپذیر است، گفت: احیای این دریاچه یکی از مهمترین دغدغههای دولت محسوب شده و با جدیت پیگیری میشود.
رضا رحمانی با اشاره به نقش مؤثر فعالیتهای علمی و مردمی در روند احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: دولت و رئیسجمهور از ایدههای نوآورانه و علمی در این زمینه استقبال میکنند و همه ظرفیتهای ملی و استانی برای آن به کار گرفته میشود.
استاندار آذربایجانغربی از راهاندازی چهار ستاد شامل سرمایهگذاری، فناوری و دانشبنیان، فرصتهای اقتصادی مرز و دبیرخانه احیای دریاچه ارومیه در استان نیز خبر داد و افزود: این ستادها چارچوب توسعه جدید استان را تشکیل میدهند و نقش مؤثری در احیای دریاچه و توسعه پایدار خواهند داشت.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با رد شایعات مربوط به تخلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، افزود: این اخبار صحت ندارد و اقدامات علمی و اجرایی برای احیای دریاچه ارومیه در حال انجام است.
سومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیدریاچه ارومیه باهدف بررسی علمی افزایش رخدادهای حدی آب و هوایی، کاهش منابع آبی و تغییر الگوهای بارشی در سالن کنفرانس مرکز پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه و با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور برگزار شد.
پیامدهای اقلیمی خشک شدن دریاچه ارومیه، تغییر اقلیم و پیامدهای آن در ایران، شاخصهای حدی و مخاطرات آب و هوایی، آب و هواشناسی سینوپتیک و دینامیک، مدلسازی اقلیمی، آب و هواشناسی کشاورزی، گردشگری، شهری و نظامی، فناوریهای نوین و سنجش از دور در آب و هواشناسی و کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات اقلیمی از موضوعات ۱۴۸ مقاله و سخنرانی برگزیده شده از بین ۲۱۳ مقاله رسیده به سومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران است.
سومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در حوزه اقلیم شناسی و تغییرات اقلیمی، با هدف بررسی چالشهای نوین آبوهوایی و ارائه راهکارهای علمی برای مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم برگزار میشود.
این کنفرانس با گردهم آوردن صاحبنظران، پژوهشگران و سیاستگذاران حوزه اقلیم شناسی، هواشناسی، آب و محیط زیست، بستری تخصصی برای تبادل آخرین یافتههای پژوهشی و تجربیات عملی در زمینه مدیریت بحرانهای اقلیمی فراهم میآورد.
این رویداد علمی علاوه بر ارائه دستاوردهای پژوهشی، بدنبال ایجاد شبکهای منسجم از متخصصان و نهادهای مرتبط برای هم-افزایی در مدیریت بحرانهای اقلیمی است.