باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای درخواست خود را برای فدراسیون فوتبال ازبکستان ارسال کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به برگزاری دیدار‌های دوستانه تیم ملی، رقابت‌های لیگ برتر به یک تعطیلی ۲ هفته‌ای رفت.

تیم ملی ازبکستان که برای نخستین بار جواز حضور در رقابت‌های جام‌جهانی را کسب کرده، به تازگی فابیو کاناوارو، اسطوره فوتبال ایتالیا و جهان را به عنوان سرمربی خود در این رقابت‌ها انتخاب کرده است. در لیست تیم ملی ازبکستان در این اردو پیش‌رو نام رستم آشورماتوف و اوستون ارونوف دو بازیکن استقلال و پرسپولیس به چشم می‌خورد.

ازبک‌ها در این پنجره فیفادی در دو بازی دوستانه به مصاف حریفان خود خواهند رفت. آنها ابتدا در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) در تاشکند به مصاف تیم ملی کویت خواهند رفت و سپس در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) در شهر مالاکا مقابل تیم ملی اروگوئه قرار می‌گیرند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد با توجه به مصدومیت متمادی ارونوف و ترس از ادامه این مصدومیت‌ها، باشگاه پرسپولیس طی نامه‌ای از فدراسیون فوتبال ازبکستان درخواست کرده که بعد از دیدار دوستانه این تیم با کویت در تاشکند، ارونوف به ایران بازگشته و در اختیار کادرفنی پرسپولیس قرار بگیرد. هنوز فدراسیون ازبکستان نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده، اما اگر با این درخواست موافقت شود، ارونوف دیدار ازبکستان با اروگوئه را از دست خواهد داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تیم ملی ازبکستان ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
آخرین اخبار
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
کسب نخستین مدال نقره تاریخ هی‌بال ایران
نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند
صالحی پور به مقام چهارم یک ضرب رسید
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
دیدار تدارکاتی پرسپولیس با عقاب‌
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران