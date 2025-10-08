باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی، رقابتهای لیگ برتر به یک تعطیلی ۲ هفتهای رفت.
تیم ملی ازبکستان که برای نخستین بار جواز حضور در رقابتهای جامجهانی را کسب کرده، به تازگی فابیو کاناوارو، اسطوره فوتبال ایتالیا و جهان را به عنوان سرمربی خود در این رقابتها انتخاب کرده است. در لیست تیم ملی ازبکستان در این اردو پیشرو نام رستم آشورماتوف و اوستون ارونوف دو بازیکن استقلال و پرسپولیس به چشم میخورد.
ازبکها در این پنجره فیفادی در دو بازی دوستانه به مصاف حریفان خود خواهند رفت. آنها ابتدا در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) در تاشکند به مصاف تیم ملی کویت خواهند رفت و سپس در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) در شهر مالاکا مقابل تیم ملی اروگوئه قرار میگیرند.
پیگیریها نشان میدهد با توجه به مصدومیت متمادی ارونوف و ترس از ادامه این مصدومیتها، باشگاه پرسپولیس طی نامهای از فدراسیون فوتبال ازبکستان درخواست کرده که بعد از دیدار دوستانه این تیم با کویت در تاشکند، ارونوف به ایران بازگشته و در اختیار کادرفنی پرسپولیس قرار بگیرد. هنوز فدراسیون ازبکستان نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده، اما اگر با این درخواست موافقت شود، ارونوف دیدار ازبکستان با اروگوئه را از دست خواهد داد.
منبع: ایرنا