رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی از خرید ۵هزار دستگاه آسانسور و پله برقی بدون تاییده اتحادیه برای واحدهای مسکن مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس ابریشمی، رییس اتحادیه آسانسور با اشاره به آخرین وضعیت صنعت آسانسور و مشکلات خرید آسانسورهای مسکن مهر اظهار کرد: ۵۰۰۰ دستگاه آسانسور تا پایان نیمه نخست سال قبل برای این پروژهها خریداری شده بود، اما با توجه به اینکه بدون نصب هستند و فرآیند قرارداد نصب هنوز اجرایی نشده است.
وی بایادآوری اینکه در خرید آسانسورهای مسکن مهر نه مناقصهای برگزار شد و نه اطلاعات کامل فنی در دسترس بود، افزود: مشخصات فنی این آسانسورها کاملاً معلوم بود و انحصاراً از یک شرکت خاص خریداری شدند.
وی یادآور شد: آسانسورها برخلاف مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان، امکان استفاده از ویلچر در ساختمان را ندارند و شش نفره هستند در حالی که باید هشت نفره باشند.
وی درباره ناترازی انرژی و فناوریهای استفاده شده گفت: مشخصات این آسانسورها با موتور و گیربکس است که در تمام دنیا منسوخ شده است. به همین دلیل احتمالا، بهرهوری و استانداردهای ایمنی در این آسانسورها رعایت نخواهد شد.
وی در خصوص وضعیت کنونی آسانسورهای نصب شده در پروژهای مسکن مهر گفت:به عنوان مثال آسانسورهای نصب و راهاندازی شده مسکن مهر پردیس به مرحلهای رسیده که باید تعویض شوند.
ابریشمی با اعلام اینکه آسانسورهای بدون نیاز به شبکه برق و با قابلیت کارکرد با پنلهای خورشیدی تولید شدهاند، اضافه کرد: با توجه به بیشترین نرخ تخلفات ثبت شده در استانهای کشور و مطابق آمار کمیسیون رسیدگی به شکایت، شناسنامه آسانسور راهاندازی خواهد شد تا افراد نتوانند قطعات ایرانی را با پلاک وارداتی جایگزین کرده و به مردم بفروشند.
وی در ادامه به برنامههای آموزشی اتحادیه اشاره کرد: استانداردهای جدید به سازمان نظام مهندسی آموزش داده میشود و مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان نیز در دستور کار است.
وی با یادآوری وضعیت حوادث ده سال پیش اظهار کرد: یک دهه قبل، هر روز یک حادثه در حوزه آسانسور داشتیم و امیدواریم به جایی برسیم که ضریب حوادث آسانسور به صفر برسد.
وی در خصوص توانمندی های داخلی تولید آسانسور، گفت: در ساختمانهای کوتاه مرتبه یعنی هشت طبقه تا ۱۰۰ درصد میتوانیم آسانسور داخلی بسازیم، اما هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر میشود، درصد داخلیسازی کاهش مییابد.