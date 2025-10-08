باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام، آیین تکریم از خادمان و موکبداران اربعین ١۴٠۴ با حضور سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، محمد جلال مآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و جمعی از خادمان اربعین، امروز با پیام رئیس جمهور در مجتمع فرهنگی آموزشی شهید بهشتی برگزار شد.
سید پرویز فتاح در این مراسم اظهار کرد: هدف از این مراسم، تکریم همه خادمان مسیر اربعین است و همه ارکان نظام برای درک و خدمت به ساحت امام حسین (ع) بسیج شدهاند و هر کس در این مسیر گام برمیدارد، اجر خود را خواهد برد.
وی مسیر نجف تا کربلا را همانند مسیر صفا و مروه دانست و تصریح کرد: این راه به برکت خون شهدا و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گشوده شده است.
فتاح افزود: حضور در این مسیر تنها با عقلانیت ممکن نیست، بلکه عشق و ایمان عمیق زائران است که تحمل سختیها را آسان میکند و شور حسینی را در دلها زنده نگه میدارد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اربعین را دانشگاهی بزرگ خواند و گفت: این حرکت عظیم، درسهایی از اخلاق، ایثار و همدلی را به انسان میآموزد؛ در این ایام مردم با روحیهای متفاوت و صبری مثالزدنی در مسیر حضور مییابند.
وی با اشاره به رفتار مهماننوازانه مردم عراق در ایام اربعین گفت: در این روزها، حال و هوای معنوی خاصی بر مردم عراق حاکم میشود و عشق به امام حسین (ع) چهره جامعه را دگرگون میکند.
فتاح تأکید کرد: اصحاب قلم باید اخلاق و فرهنگ اربعین را ثبت و ترویج کنند، چرا که اگر روحیه اربعینی در دیگر ایام سال نیز حاکم باشد، شرایط کشور به مراتب بهتر خواهد شد.
وی حضور میلیونی زائران در شرایط سخت امسال را نشانهای روشن از ایمان و عشق مردم دانست و گفت: اگر امکانات بیشتری فراهم شود، تعداد زائران مضاعف و کنترل این جمعیت عظیم دشوارتر خواهد بود. اربعین درس بزرگی برای مردم و مسئولان است.
فتاح با اشاره به ۸ سال دوران دفاع مقدس تصریح کرد: امروز بهجای کینههای دوران جنگ، محبت و ایثار حاکم شده است که این لطف خداوند و عنایت امام حسین (ع) است؛ هیچ اثری از دشمنیهای گذشته میان دو ملت باقی نمانده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن قدردانی از همکاری گسترده دستگاههای مختلف در اجرای مراسم اربعین افزود: این ستاد در حوزههای آبرسانی، بهداشت، درمان و پشتیبانی از موکبداران فعالیت میکند تا خدماترسانی به زائران تسهیل شود.
وی با بیان اینکه تلاش شده دهها هزار نفر از مناطق محروم نیز در این راهپیمایی عظیم حضور یابند، خاطرنشان کرد: خدمت به زوار اربعین هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری در راه خداست.