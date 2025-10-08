رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر اینکه راهپیمایی اربعین مکتبی برای عشق، ایثار و اخلاق است، گفت: خدمت به زائران اربعین هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در مسیر الهی است که آثار آن چندین برابر بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، آیین تکریم از خادمان و موکب‌داران اربعین ١۴٠۴ با حضور سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، محمد جلال مآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و جمعی از خادمان اربعین، امروز با پیام رئیس جمهور در مجتمع فرهنگی آموزشی شهید بهشتی برگزار شد.

سید پرویز فتاح در این مراسم اظهار کرد: هدف از این مراسم، تکریم همه خادمان مسیر اربعین است و همه ارکان نظام برای درک و خدمت به ساحت امام حسین (ع) بسیج شده‌اند و هر کس در این مسیر گام برمی‌دارد، اجر خود را خواهد برد.

وی مسیر نجف تا کربلا را همانند مسیر صفا و مروه دانست و تصریح کرد: این راه به برکت خون شهدا و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گشوده شده است.

فتاح افزود: حضور در این مسیر تنها با عقلانیت ممکن نیست، بلکه عشق و ایمان عمیق زائران است که تحمل سختی‌ها را آسان می‌کند و شور حسینی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اربعین را دانشگاهی بزرگ خواند و گفت: این حرکت عظیم، درس‌هایی از اخلاق، ایثار و همدلی را به انسان می‌آموزد؛ در این ایام مردم با روحیه‌ای متفاوت و صبری مثال‌زدنی در مسیر حضور می‌یابند.

وی با اشاره به رفتار مهمان‌نوازانه مردم عراق در ایام اربعین گفت: در این روزها، حال و هوای معنوی خاصی بر مردم عراق حاکم می‌شود و عشق به امام حسین (ع) چهره جامعه را دگرگون می‌کند.

فتاح تأکید کرد: اصحاب قلم باید اخلاق و فرهنگ اربعین را ثبت و ترویج کنند، چرا که اگر روحیه اربعینی در دیگر ایام سال نیز حاکم باشد، شرایط کشور به مراتب بهتر خواهد شد.

وی حضور میلیونی زائران در شرایط سخت امسال را نشانه‌ای روشن از ایمان و عشق مردم دانست و گفت: اگر امکانات بیشتری فراهم شود، تعداد زائران مضاعف و کنترل این جمعیت عظیم دشوارتر خواهد بود. اربعین درس بزرگی برای مردم و مسئولان است.

فتاح با اشاره به ۸ سال دوران دفاع مقدس تصریح کرد: امروز به‌جای کینه‌های دوران جنگ، محبت و ایثار حاکم شده است که این لطف خداوند و عنایت امام حسین (ع) است؛ هیچ اثری از دشمنی‌های گذشته میان دو ملت باقی نمانده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن قدردانی از همکاری گسترده دستگاه‌های مختلف در اجرای مراسم اربعین افزود: این ستاد در حوزه‌های آب‌رسانی، بهداشت، درمان و پشتیبانی از موکب‌داران فعالیت می‌کند تا خدمات‌رسانی به زائران تسهیل شود.

وی با بیان اینکه تلاش شده ده‌ها هزار نفر از مناطق محروم نیز در این راهپیمایی عظیم حضور یابند، خاطرنشان کرد: خدمت به زوار اربعین هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در راه خداست.

برچسب ها: ستاد اجرایی فرمان امام ، اربعین
خبرهای مرتبط
کاهش حداکثری هزینه‌های عمره / روزانه ۲ پرواز برقرار است
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
«نوجهادان» الگوی عملیاتی برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان تدوین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر به ایران برای قصاص برادر
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
تهران صاحب متولی گردشگری شد
آخرین اخبار
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
سالانه ۱۰۰ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی دریافت می‌شود
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
سفر به ایران برای قصاص برادر
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است