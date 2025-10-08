حماس ضمن تحویل فهرست اسرا، از پیشرفت مذاکرات برای پایان جنگ غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس امروز (چهارشنبه) فهرست اسرای فلسطینی و اسرائیلی که باید مبادله شوند را تحویل داد و گفت که نسبه به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه خوشبین است.

این جنبش افزود که مذاکرات غیرمستقیم بر سازوکار‌های توقف جنگ، خروج نظامیان اسرائیلی از غزه و تبادل اسرا متمرکز است. در همین حال، یک منبع فلسطینی نزدیک به مذاکرات گفت که زمان اجرای مرحله اول طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

به طور جداگانه، سه منبع دیپلماتیک اعلام کردند که انتظار می‌رود مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، فردا (پنجشنبه) در نشستی که در پاریس و در سطح وزار برگزار می‌شود، با مقامات کشور‌های اروپایی، عربی و دیگر کشور‌ها برای بحث در مورد دوره گذار پس از جنگ در غزه شرکت کند. این نشست که به موازات مذاکرات مصر برگزار می‌شود، با هدف بحث در مورد چگونگی اجرای طرح ترامپ و ارزیابی تعهدات جمعی کشور‌ها برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود چهره‌های دیگری نیز امروز به مذاکرات مصر بپیوندند؛ از جمله ران درمر، وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر. یکی دیگر از شرکت‌کنندگان، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه خواهد بود.

طرح ۲۰ بندی ترامپ خواستار آن است که یک نهاد بین‌المللی به ریاست خود ترامپ در اداره غزه پس از جنگ نقش داشته باشد. ترامپ همچنین می‌خواهد «تونی بلر» نخست وزیر اسبق انگلیس بخشی از این نهاد باشد. کشور‌های عربی که از این طرح حمایت می‌کنند، می‌گویند که این روند باید در نهایت به استقلال فلسطین و ایجاد یک کشور فلسطینی منجر شود، چیزی که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل مدعی شده هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

در همین حال، حماس خواهان آتش‌بس دائمی و جامع، خروج کامل نظامیان اسرائیلی و آغاز فوری یک فرآیند بازسازی جامع تحت نظارت یک «نهاد تکنوکرات ملی» فلسطینی است. در مقابل، رژیم اسرائیل می‌خواهد حماس خلع سلاح شود، که این جنبش آن را رد می‌کند. حماس گفته است که تسلیحات برای مبارزه با اشغالگران است و بنابراین تا زمانی که یک کشور فلسطینی تأسیس نشود، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد.

