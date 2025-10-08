جانشین پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های سنگین در محور‌های شمال کشور طی روز‌های ۱۶ تا ۱۹ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به حجم بالای ترافیک محور‌های منتهی به شمال کشور، محدودیت‌های ترافیکی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد:

تردد موتور سیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح شنبه ۱۹ مهر ممنوع است.

تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

۲. محور کرج-چالوس:

تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است.

در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۹ مهر) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی اعمال خواهد شد.

محدودیت قطعی روز جمعه ۱۸ مهر:

از ساعت ۱۲:۰۰، محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس آغاز می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰، انسداد کامل ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس).

از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به تهران یک‌طرفه خواهد شد.

از ساعت ۲۴:۰۰، مسیر دوباره دوطرفه می‌شود.

مسیر جاده قدیم کرج-چالوس تا پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودرو‌های به مقصد چالوس از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.

۳. محور هراز:

تردد کلیه تریلی‌ها همچنان ممنوع است.

کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهر ممنوع هستند.

در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

۴. محور فشم:

روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی تأکید کرد: تمامی محدودیت‌ها با توجه به شرایط ترافیکی و صلاحدید مأموران پلیس راه قابل تغییر است و رعایت آنها باعث تسهیل تردد و کاهش حوادث خواهد شد.

برچسب ها: محدودیت تردد ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید