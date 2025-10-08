باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به حجم بالای ترافیک محور‌های منتهی به شمال کشور، محدودیت‌های ترافیکی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد:

تردد موتور سیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح شنبه ۱۹ مهر ممنوع است.

تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

۲. محور کرج-چالوس:

تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است.

در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۹ مهر) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی اعمال خواهد شد.

محدودیت قطعی روز جمعه ۱۸ مهر:

از ساعت ۱۲:۰۰، محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس آغاز می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰، انسداد کامل ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس).

از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به تهران یک‌طرفه خواهد شد.

از ساعت ۲۴:۰۰، مسیر دوباره دوطرفه می‌شود.

مسیر جاده قدیم کرج-چالوس تا پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودرو‌های به مقصد چالوس از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.

۳. محور هراز:

تردد کلیه تریلی‌ها همچنان ممنوع است.

کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهر ممنوع هستند.

در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

۴. محور فشم:

روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی تأکید کرد: تمامی محدودیت‌ها با توجه به شرایط ترافیکی و صلاحدید مأموران پلیس راه قابل تغییر است و رعایت آنها باعث تسهیل تردد و کاهش حوادث خواهد شد.