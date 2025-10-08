باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به حجم بالای ترافیک محورهای منتهی به شمال کشور، محدودیتهای ترافیکی را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد:
تردد موتور سیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح شنبه ۱۹ مهر ممنوع است.
تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری بلامانع خواهد بود.
۲. محور کرج-چالوس:
تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است.
در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۹ مهر) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال خواهد شد.
محدودیت قطعی روز جمعه ۱۸ مهر:
از ساعت ۱۲:۰۰، محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس آغاز میشود.
از ساعت ۱۳:۰۰، انسداد کامل ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس).
از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد شد.
از ساعت ۲۴:۰۰، مسیر دوباره دوطرفه میشود.
مسیر جاده قدیم کرج-چالوس تا پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودروهای به مقصد چالوس از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.
۳. محور هراز:
تردد کلیه تریلیها همچنان ممنوع است.
کامیونها و کامیونتها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهر ممنوع هستند.
در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
۴. محور فشم:
روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محدودیت یکطرفه از انتهای محور پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا میشود.
سرهنگ محبی تأکید کرد: تمامی محدودیتها با توجه به شرایط ترافیکی و صلاحدید مأموران پلیس راه قابل تغییر است و رعایت آنها باعث تسهیل تردد و کاهش حوادث خواهد شد.