در اجرای طرح امنیت محله محور و بازرسی از یک واحد صنفی در رشت، ۳۵ هزار و ۸۵۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: مأموران انتظامی به منظور پیشگیری و مقابله با جرائم مأموریت‌های متنوعی را در تمامی محله‌های سطح حوزه استحفاظی شهرستان اجرا می‌کنند، در همین راستا طی اجرای طرح امنیت محله محور به مناسبت هفته انتظامی در سطح این شهرستان و بازدید غیرمترقبه از واحد‌های صنفی، از یک مغازه ۳۵ هزار و ۸۵۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

او با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص واحد صنفی متخلف پلمب و متصدی ۴۳ ساله آن پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه مورد مشابه، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان