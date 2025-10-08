شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه حال افرادی که به هر دلیلی دوران بیکاری را می‌گذرانند؛ بیمه‌ای را تحت عنوان بیمه بیکاری برای آنها در نظر گرفت.این بیمه به عنوان چتر حمایتی فرصتی فراهم را برای افراد به وجود آورد تا گره گشا و گذر از بحران مالی باشد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و وقت بخیرلطفا در رابطه با تاخیر پرداخت بیمه بیکاری هم پیگیری کنید. الان دو ماه است که هیچ پرداختی ندارند. وقتی ما سرکار هستیم حتی اگر یک روز با تاخیر حق بیمه را پرداخت کنیم؛ جریمه می‌شویم ولی الان دو ماه است که هیچ پرداختی ندارند. بنده الان باید قسط وام بانک سپه که یک نهاد دولتی هست پرداخت کنم و این قسط را از بیمه بیکاری که تامین اجتماعی است باید به من پرداخت کنم میخوام پرداخت کنید و ماهه که تامین اجتماعی پرداختی نداشته و جریمه یا سودی هم بهش تعلق نمی‌گیرد. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

