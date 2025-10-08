اداره کل هواشناسی گیلان با صدور هشدار زرد از وزش باد گاهی خیلی شدید از فردا تا بعد از ظهر جمعه در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای هشدار سطح زرد برای وزش باد گرم و افزایش دما در استان به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها برای فردا (پنجشنبه ۱۷ مهر) تا بعد از ظهر جمعه ۱۸ مهر ماه صادر کرد.

همچنین با بررسی نقشه‌های هواشناسی از استقرار جوی غالبا پایدار و شکل‌گیری جریانات جنوبی در منطقه خبر داد.

بر این اساس آسمان گیلان غالبا صاف تا قسمتی ابری، افزایش نسبی دما، بعضی نقاط وزش باد جنوبی (به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها باد گرم و موقتی شدید) و در برخی نواحی جلگه‌ای پدیده مه یا مه‌آلود بودن هوا تا روز جمعه مورد انتظار است.

مطابق هشدار سطح زرد صادر شده با تقویت جریانات جنوبی طی پنجشنبه تا بعد از ظهر جمعه در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها وزش باد گاهی خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

به تدریج از جمعه با نفوذ توده هوای کم و بیش ناپایدار به منطقه و شمالی شدن تدریجی جریانات، شرایط برای افزایش ابر و مه‌آلود شدن هوا، روند کاهش نسبی دما، بعضی مناطق بارندگی (گاهی رگباری و موقتی شدید)، وزش باد (پاره‌ای نقاط موقتی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا اوایل هفته آینده فراهم می‌شود.

* در تعریف رنگ بندی هشدار زرد هواشناسی آمده است: آگاهی و اقدام در صورت نیاز، احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه‌ای وجود دارد.