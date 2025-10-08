رییس پلیس راه مازندران گفت: تردد خودروها حوالی ساعت ۱۶ از سمت مرزن آباد چالوس به سمت استان های البرز و تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی عبادی گفت:  پس از تخلیه بار ترافیکی در نقاطی چون پل زنگوله، سیاه بیشه و ... حوالی ساعت ۱۸ مسیر جنوب به شمال، (کرج به چالوس) یک طرفه خواهد شد.

وی اظهار داشت: برابر گزارش ها در روزهای پایانی هفته حدود ۶ کیلومتر ترافیک در خروجی قطعه ۲ آزاد راه مسیر جنوب به شمال وجود دارد و حرکت خودروها به کندی انجام می گیرد .

جاده چالوس - کرج. به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر یکی از گذرگاه های پرتردد کشور بوده و از طول این مسیر حدود ۹۰ کیلومتر آن جزو حوزه مازندران شهرستان چالوس است که به کندوان شهرت دارد.
برابر آمار روزانه به طور میانگین در نیمه نخست سال حدود ۵۰ هزار خودرو در این مسیر رفت و آمد می کند.

منبع ایرنا

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راه
خبرهای مرتبط
جاده چالوس یکطرفه شد
احتمال یکطرفه شدن تردد در جاده چالوس
محدودیت یکطرفه در جاده چالوس اجرا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تردد خودروها از چالوس به کرج و تهران ممنوع شد
آخرین اخبار
تردد خودروها از چالوس به کرج و تهران ممنوع شد
متلاشی شدن باند سارقان سیم برق با ۵۰ فقره سرقت در بابل
هشدار گرمای پاییزی در مازندران
اختصاص ۲ میلیون تن کنسانتره دامی برای روستا‌ها و عشایر کشور
ضبط موتور سیکلت قاچاق، قاچاقچی محکوم شد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در پایان هفته شمال
پیکار دختران ووشوکار مازندران در بابلسر
ادامه برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری؛ ۶۶ فقره حکم قلع و قمع در ساری اجرا شد
راهیابی ۳۰ مازندرانی به مسابقات کشوری قرآن کریم اوقاف