رییس پلیس راه مازندران گفت: تردد خودروها حوالی ساعت ۱۶ از سمت مرزن آباد چالوس به سمت استان های البرز و تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی عبادی گفت: پس از تخلیه بار ترافیکی در نقاطی چون پل زنگوله، سیاه بیشه و ... حوالی ساعت ۱۸ مسیر جنوب به شمال، (کرج به چالوس) یک طرفه خواهد شد.

وی اظهار داشت: برابر گزارش ها در روزهای پایانی هفته حدود ۶ کیلومتر ترافیک در خروجی قطعه ۲ آزاد راه مسیر جنوب به شمال وجود دارد و حرکت خودروها به کندی انجام می گیرد .

جاده چالوس - کرج. به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر یکی از گذرگاه های پرتردد کشور بوده و از طول این مسیر حدود ۹۰ کیلومتر آن جزو حوزه مازندران شهرستان چالوس است که به کندوان شهرت دارد.

برابر آمار روزانه به طور میانگین در نیمه نخست سال حدود ۵۰ هزار خودرو در این مسیر رفت و آمد می کند.

