عزت الرشق، عضو ارشد شاخه سیاسی حماس از پیوستن «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر قطر و «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه به مذاکرات آتشبس مصر خبر داد. همچنین گفته شده «حسن محمود رشاد» رئیس سرویس اطلاعاتی مصر نیز به مذاکرات آتشبس پیوسته است.
این عضو حماس از پیوستن مقامات بینالمللی جدید به مذاکرات استقبال کرده و در بیانیهای اعلام کرد که اضافه شدن این مقامات به گفتوگوها «انگیزه قوی برای دستیابی به نتایج مثبت به سمت آتشبس و تبادل اسرا» میدهد.
عزتالرشق همچنین افزود که حضور این مقامات «فضای مانور نتانیاهو را برای ادامه تجاوز و از مسیر خارج کردن مذاکرات تنگتر میکند».
پیش از این، منابع اعلام کردند که جنبش حماس فهرست اسرای فلسطینی و اسرائیلی که باید مبادله شوند را تحویل داده و اعلام کرده که نسبت به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه خوشبین است.
به طور جداگانه، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر اعلام کرد که پیامهای مذاکرات غیرمستقیم غزه که در حال حاضر در «شرمالشیخ» مصر از طریق میانجیگران در حال انجام است، «بسیار دلگرمکننده» بوده است.
قرار است فردا به موازات این مذاکرات، گفتوگوهای دیگری در پاریس برگزار شود. «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا و وزرای از کشورهای اروپایی و عربی در این گفتوگوها حضور خواهند داشت. گفته شده این نشست با هدف بحث در مورد چگونگی اجرای طرح ترامپ و ارزیابی تعهدات جمعی کشورها برگزار خواهد شد.
منبع: الجزیره