لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم

لحظات نفس‌گیر نجات پسر جوانی که قصد پایین انداختن خود را از پلی در شهر اردبیل داشت را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پسر جوانی که قصد پایین انداختن خود را از پلی در شهر اردبیل داشت، توسط گشت پلیس نجات پیدا کرد. این فیلم لحظات نفس‌گیری را نشان می‌دهد که توسط دوربین پلیس ضبط شده است.

 

