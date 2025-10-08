سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه مقابله با خرید و فروش اموال سرقتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محمدرضا افراز، سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن تبریک هفته فراجا اظهار کرد: همزمان با هفته فراجا و در راستای تاکید فرماندهی کل انتظامی کشور بر مبارزه با سارقان و افزایش احساس امنیت در جامعه پلیس آگاهی با اجرای طرح‌های هدفمند و هوشمند بر نقش موثر خود را در صیانت از امنیت عمومی و مقابله با این مجرمان با طرح سراسری مقابله با مالخران با محوریت شناسایی و دستگیری آنها در هفته گذشته به مدت دو روز در استان‌های کشور صورت گرفت.

وی افزود: در این طرح کارگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام عملیات‌های هدفمند تعداد ۳۲۰ مالخر و افرادی که اموال مسروقه را خرید و فروش می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند که این اقدام در راستای قطع زنجیره سودجویی مجرمان از بازار خرید اموال سرقتی و بازگرداندن اموال مردم به صاحبان اصلی و ارتقای احساس امنیت در جامعه انجام شده است.

سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در این بازه زمانی و با تلاش شبانه روزی و طی بازدید از ۶۰۷ صنف موفق شدند ۲۷۳ پرونده سرقتی را نیز در این خصوص کشف کنند.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی با هیچ مجرمی مماشات نخواهد کرد هشدار داد: سارقان و مالخران باید بدانند که فعالیت آنها در هر نقطه‌ای از کشور زیر ذره بین است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر خواهند شد خرید و فروش اموال سرقتی نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه موجب افزایش ناامنی و تزلزل آرامش عمومی است.

سرهنگ افراز همچنین با اشاره به اینکه خرید هرگونه کالای بدون فاکتور و با قیمت پایین‌تر از عرف بازار می‌تواند نشانه‌ای از سرقتی بودن آن باشد از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا مراکز پلیس آگاهی سراسر کشور گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن با عاملان جرایم برخورد قانونی صورت گیرد.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس آگاهی ، فراجا ، سرقت
خبرهای مرتبط
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
از جیب بری تا فریب با سلاح‌های تقلبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر به ایران برای قصاص برادر
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
آخرین اخبار
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
سالانه ۱۰۰ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی دریافت می‌شود
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵