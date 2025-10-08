سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه مقابله با خرید و فروش اموال سرقتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محمدرضا افراز، سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن تبریک هفته فراجا اظهار کرد: همزمان با هفته فراجا و در راستای تاکید فرماندهی کل انتظامی کشور بر مبارزه با سارقان و افزایش احساس امنیت در جامعه پلیس آگاهی با اجرای طرح‌های هدفمند و هوشمند بر نقش موثر خود را در صیانت از امنیت عمومی و مقابله با این مجرمان با طرح سراسری مقابله با مالخران با محوریت شناسایی و دستگیری آنها در هفته گذشته به مدت دو روز در استان‌های کشور صورت گرفت.

وی افزود: در این طرح کارگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام عملیات‌های هدفمند تعداد ۳۲۰ مالخر و افرادی که اموال مسروقه را خرید و فروش می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند که این اقدام در راستای قطع زنجیره سودجویی مجرمان از بازار خرید اموال سرقتی و بازگرداندن اموال مردم به صاحبان اصلی و ارتقای احساس امنیت در جامعه انجام شده است.

سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در این بازه زمانی و با تلاش شبانه روزی و طی بازدید از ۶۰۷ صنف موفق شدند ۲۷۳ پرونده سرقتی را نیز در این خصوص کشف کنند.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی با هیچ مجرمی مماشات نخواهد کرد هشدار داد: سارقان و مالخران باید بدانند که فعالیت آنها در هر نقطه‌ای از کشور زیر ذره بین است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر خواهند شد خرید و فروش اموال سرقتی نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه موجب افزایش ناامنی و تزلزل آرامش عمومی است.

سرهنگ افراز همچنین با اشاره به اینکه خرید هرگونه کالای بدون فاکتور و با قیمت پایین‌تر از عرف بازار می‌تواند نشانه‌ای از سرقتی بودن آن باشد از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا مراکز پلیس آگاهی سراسر کشور گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن با عاملان جرایم برخورد قانونی صورت گیرد.

منبع: مهر