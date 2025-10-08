سخنگوی دولت گفت: اجرای تغییر در سازمان امور عشایر ایران باتوجه به ملاحظات حقوقی تا زمان آماده‌شدن پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی «مراعا ماند».

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:طبق بند «الف» ماده ۵۷ برنامه هفتم پیشرفت، هدف از تغییر در سازمان امور عشایر ایران ارتقا و تقویت این نهاد است؛ اما باتوجه به ملاحظات حقوقی، اجرای آن تا زمان آماده‌شدن پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی «مراعا ماند».

او افزود: چابک‌سازی بر اساس حکم قانون، نظر کارشناسی و دستگاه‌های تخصصی معنا می‌یابد. عشایر و روستاییان ستون‌های تولید، امنیت غذایی و فرهنگ ملی‌اند؛ از این رو نه‌تنها سازمان امور عشایر حذف نخواهد شد، بلکه توانمندترشده و باید با پشتوانه‌ای قوی‌تر در خدمت آنان قرار گیرد.

برچسب ها: سازمان امور عشایر ، سخنگوی دولت
دیپلماسی استانی و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در دستور کار دولت است
