باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: امروز گزارشی از دیپلماسی استانی، که توسط وزارت امور خارجه در حال پیگیری است ارائه شد.
وی ادامه داد: همکاری با کشورهای همسایه مهمترین راهبردهای دولت در مسیر گسترش استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ایران با ۱۶ کشور همسایه است، گفت: ایران یکی از پر مرزترین کشورهای دنیا است و جا دارد که از این ظرفیت به خوبی استفاده بشود. طبق گزارشی که ارائه شد ۴۳ بازارچه مرزی وجود دارد که ۲۴ عدد آنها فعال است و ۱۹ بازارچه غیر فعال است که طبیعتا یکی از کارهای دیپلماسی استانی، کمک به فعال شدن بازارچههای مرزی است؛ مضافا درمورد شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و مناطق ویژه که در دستور کار قرار دارد. ظرفیتهای گردشگری سلامت، تجاری و صنعتی میتواند در استانها استفاده بشود و یکی از موضوعات جدی است که گزارش آن داده شد. دادن اختیار به استانداران نیز در همین راستا است و رئیسجمهور در همین خصوص تاکیداتی را داشتند.
مهاجرانی در ادامه با بیان اینکه گزارش بعدی توسط فرماندهی فراجا ارائه شد اظهار کرد: اعضای دولت با توجه به تعداد زیاد شهدای فراجا از فراجا قدردانی کردند. همچنین گزارشی از زحمات فراجا در حوزههای کشف مواد مخدر، قاچاق، مبارزه با اشرار، ایجاد نظم و امنیت در کشور، هوشمندسازی و استفاده از فناوری در راستای ارائه خدمات به هممیهنان به خصوص در مرزها که در ایام اربعین هم شاهد آن بودیم جزو موضوعاتی بود که گزارش شد. همچنین یکی از موضوعاتی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت، این بود که به حوزههای رفاهی و مسکن و سایر موضوعات مورد تقاضای زحمتکشان توجه بشود.
وی اظهار کرد: روز یکشنبه اصلاح تصویبنامه مجوز واردات آمبولانس و تجهیزات پزشکی که از محل باقی مانده ارز سازوکار کوواکس بود، صورت گرفت. در ایام همه گیری کرونا مقداری ارز در واردات واکسن کرونا در سازوکاری به نام کوواکس دید شده که ارز باقی مانده آن برای واردات آمبولانس تصویب شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: اصلاح تصویبنامه محاسبه قیمت فروش خوراک تحویلی به شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی نیز به تصویب رسید. یکی دیگر از موضوعات این جلسه، اصلاح تصویبنامه مربوط به اختصاص سهام دولتی موضوع بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده قانونی بودجه ۱۴۰۴ بود که به تصویب رسید.
مهاجرانی تصریح کرد: همچنین اصلاح آییننامه اجرایی بند (پ) تبصره ۶ که معاونت حقوقی پیشنهاد داده بودند، نیز به تصویب رسید. اصلاح آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی و اصلاح آییننامه اجرایی بند (ب) ماده ۵۵ برنامه هفتم به تصویب رسید. همچنین، پرداخت هزینههای حقوقی دعاوی بینالمللی بر مبنای نرخ روز حواله فروش مرکز مبادله ارز و طلا نیز جزو دیگر موضوعاتی بود که تصویب شد.
وی در ادامه با اعلام موضوعات تصویب شده امروز اشاره و اظهار کرد: موضوع ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیتهای روانشناسان ازدواج و خانواده که توسط که معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری مطرح شده بود به تصویب رسید؛ ضمن حفظ تأکید بر محرمانه بودن اطلاعاتی که افراد در این سامانهها وارد میکنند، این اطلاعات حتماً باید محرمانه بماند.
سخنگوی دولت گفت: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده بود به تصویب رسید. موضوع واگذاری اختیارات به استانداران نیز همچنان در حال بررسی است. اصلاح تصویبنامهای که در مورد آییننامه تعرفه خدمات کنسولی بود و سازمان برنامه و بودجه آن را ارائه کرده بود، نیز به تصویب رسید. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری به استناد بند (د) ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز به تصویب رسید.
مهاجرانی همچنین اظهار کرد: صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت کنار گذر شمال شرقی شیراز که با مشارکت بخش خصوصی صورت میگیرد و مقرر شد که با همه ملاحظات لازم پیش برود نیز به تصویب رسید.
وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود آب در تهران گفت: موضوع کمبود آب در تهران و کمبود زیرساختهای زیستی در تهران، به عنوان یک موضوع جدی سالهای سال مطرح است. روزنامهای که در سال ۱۳۵۴ منشتر شده بود، نوشته بود تهران برای ۵.۵ میلیون نفر بیشتر آب ندارد؛ این در حالی است که ما در کل دشت تهران نزدیک به ۱۵ میلیون ساکن داریم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع انتقال آب توانست به زیست در تهران کمک بکند، گفت: جا دارد تا از اقدامات وزارت نیرو و مردم که در موضوع صرفهجویی در مصرف آب همکاری بسیار کردند تشکر کنم.
مهاجرانی به گفته مهاجرانی مشکلی در پرداخت معوقههای بازنشستگان وجود ندارد.
وی همچنین درباره استفاده از فیلترشکنها خاطرنشان کرد: یکی از آسیبهایی که استفاده از فیلترشکنها به زیرساختهای کشور زد، این است که طبقاعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفرههای امنیتی را باز کرد و طبیعتا عدم سرمایهگذاری درست در حوزههای زیرساختی که یکی از دلایل آن تحریمها بود باعث شد ما در زیرساختها دچار مشکل باشیم. جدا از موضوع رفع فیلتر که یکی از مطالبات مردم بوده و هنوز هم هست، موضوع دیگر تقویت زیرساختهاست که جزو موضوعات اساسی در حال پیگیری توسط وزارتخانه ذیربط است.
سخنگوی دولت در خصوص کوچک سازی دولت تصریح کرد: در گزارشهایی که سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی متخصص امر اشاره میکند، این است که ما به نسبت جمعیت و نسبتی که باید با استفاده از هوشمندسازی تعداد افراد را کمتر بکنیم، جمعیت بالاتری داریم.
وی با بیان اینکه چند مدل نیروی انسانی را در اختیار میگیریم گفت: آن چیزی که باعث افزایش بهرهوری میشود هماهنگی میان تصمیمات است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد این است که وظایف سازمانها فروگذار نخواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد تا همه آنچه را که مجلس محترم در قانون بودجهای ۱۴۰۳ مصوب کرده، پرداخت بکند.
مهاجرانی همچنین با بیان اینکه استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است، گفت: راهبرد رئیسجمهور «وفاق» است و امیدواریم همه ما براساس وظایف خود عمل کنیم و در کار خود، سیاسی کاری را دخیل نکنیم تا در شرایط خاص کنونی که بیش از ۱۵ سال است با تحریم مواجه هستیم، بتوانیم با همدلی دولت و مجلس شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذاریم.
وی اظهار کرد: موضوع گرهگشایی از موضوعاتی که در خود گره میخورد یکی از مسائلی است که رئیسجمهور بر آن تاکید دارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه جلسهای با بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای داروها داشتند و این موضوع به شدت در حال دنبال شدن است تا ارز مورد نیاز و بدهیهایی که وجود دارد زودتر پرداخت شود تا در شرایطی که حلقه تحریمها در حال تنگ شدن است مردم اذیت نشوند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال بررسی این هستیم که چگونه باید مسیر تدوین بودجه را طی کنیم تا به موقع تحویل بشود و موضوع کسری بودجه به درستی مدیریت شود؛ کسری بودجه موجب تورم خواهد شد.
وی در پایان درباره فوت برخی از بانوان در زندان زنان، گفت: تفاهم نامهای بین معاونت زنان و قوه قضائیه در حوزههای تامینی و تربیتی به امضا رسیده است. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بازدیدی را در زمستان سال گذشته از زندان داشت و بعد از آن دیگر بازدیدی نداشتند.
