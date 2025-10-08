باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به اینکه نتایج مصاحبه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص از دانشگاه‌های ذیربط، روز گذشته (۱۵ مهرماه) توسط سازمان سنجش دریافت شده، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد.

نوبت اول کنکور ۱۴۰۴ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی و داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و نوبت صبح جمعه، ۱۲ اردیبهشت برگزار شد.

در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در مجموع ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ داوطلب ثبت‌نام کردند که ۶۳ درصد آنها را داوطلبان زن و ۳۷ درصد را داوطلبان مرد تشکیل می‌دادند.

نوبت دوم کنکور ۱۴۰۴ به عنوان پنجاه و هشتمین آزمون سراسری تاریخ آموزش عالی کشور نیز طبق برنامه از پیش اعلام شده سازمان سنجش، قرار بود در تاریخ ۵ و ۶ تیر ماه ۱۴۰۴ برگزار شود، اما در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برگزاری این آزمون، سه هفته به تعویق افتاد.

دومین نوبت کنکور امسال با رقابت داوطلبان دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در نوبت صبح و رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در بعد از ظهر پنجشنبه؛ ۲۶ تیرماه و رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در نوبت صبح جمعه؛ ۲۷ تیرماه برگزار شد.

این آزمون، ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ داوطلب داشت که ۶۴ درصد آنها داوطلبان زن و ۳۶ درصد نیز داوطلبان مرد بودند.

کارنامه ملاک انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۴ از روز ۸ شهریورماه بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار گرفت و مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز، از ۱۱ شهریورماه آغاز شد و با سه مرحله تمدید، در تاریخ ۲۴ شهریورماه به پایان رسید.

با توجه به تاخیر سه هفته‌ای در برگزاری کنکور امسال، فرآیند انتخاب رشته داوطلبان و پذیرش آنها نیز با تاخیر مواجه شد، به گونه‌ای که به جای اعلام نتایج نهایی در هفته پایانی شهریورماه و شروع کلاس درس نودانشجویان در ابتدای مهرماه، نتایج پذیرفته‌‍شدگان کنکور ۱۴۰۴ اکنون اعلام شده و به طور طبیعی، حضور آنها در کلاس‌های درس دانشگاه نیز در نیمه دوم مهرماه خواهد بود.

منبع: ایرنا