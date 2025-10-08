باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم برنامه «خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق با اجرای زینالعابدین تقیپور از امروز چهارشنبه، ۱۶ مهرماه روی آنتن شبکه افق میرود.
این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد بنکدار به معرفی زنان و مردانی میپردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کردهاند.
«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راهاندازی و گسترش کسبوکارهای نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کردهاند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشتهاند.
این برنامه روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق رفته و بازپخش آن ساعت ۱۴ روز بعد خواهد بود.
سایر عوامل: نویسنده و سردبیر: نعیمه شکوهی، گروه تهیه: آرمان حیدری و ابوالفضل فرخی، مدیر تولید: علی تهرانی
منبع: روابط عمومی شبکه افق