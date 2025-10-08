فصل دوم برنامه «خط اول» از امروز ۱۶ مهرماه، روز‌های چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم برنامه «خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق با اجرای زین‌العابدین تقی‌پور از امروز چهارشنبه، ۱۶ مهرماه روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد بنکدار به معرفی زنان و مردانی می‌پردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کرده‌اند.

«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکار‌های نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کرده‌اند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

این برنامه روز‌های چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق رفته و بازپخش آن ساعت ۱۴ روز بعد خواهد بود.

سایر عوامل: نویسنده و سردبیر: نعیمه شکوهی، گروه تهیه: آرمان حیدری و ابوالفضل فرخی، مدیر تولید: علی تهرانی

منبع: روابط عمومی شبکه افق

برچسب ها: شبکه افق ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«دو نقطه»؛ روایتی نو از شور نوجوانان برای پاسداشت زبان فارسی
همزمان با هجوم به کشتی‌های صمود و سانسور رسانه‌ای شدید؛
صفحه اینستاگرامی «به افق فلسطین» که منادی درد‌های مردم غزه بود بسته شد
یک روز به افق فلسطین؛
شبکه افق به استقبال سالگرد طوفان الاقصی می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمادگی وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت همایون شجریان/ ساماندهی تئاتر شهر آغاز شد + فیلم
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
سه فیلمی که به اسکار رفتند، در روند فیلم‌های ایرانی نبودند
تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق در بغداد امضا شد
اختتامیه مجزا برای فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره کودک و نوجوان فرصتی برای ارتقاست
شهرک غزالی، موزه زنده تاریخ ایران است
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
سریال «کنت مونت کریستو» در شبکه چهار
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
ظرفیت مسافران عراقی از ۳.۵ به ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد
آخرین اخبار
برادران ارغنده؛ از کارگاه پدر تا خاکریز جبهه‌ها
سه فیلمی که به اسکار رفتند، در روند فیلم‌های ایرانی نبودند
جشنواره کودک میراث فرهنگی مشترک همه دوره‌هاست
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
ظرفیت مسافران عراقی از ۳.۵ به ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق در بغداد امضا شد
آمادگی وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت همایون شجریان/ ساماندهی تئاتر شهر آغاز شد + فیلم
سریال «کنت مونت کریستو» در شبکه چهار
اختتامیه مجزا برای فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره کودک و نوجوان فرصتی برای ارتقاست
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
شهرک غزالی، موزه زنده تاریخ ایران است
مشاور وزیر ارشاد: بقای هر حاکمیت به ارج نهادن هنر است
جشنواره «شادبوم» ترویج هویت ملی در قالب بازی و شادی
پخش مجموعه «مستند ایران» از شبکه تهران
بررسی موضوع «جنگ و صلح در اسلام» در برنامه احکام الاسلام شبکه جهانی الکوثر