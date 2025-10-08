جلسه هفتگی درس اخلاق آیت‌الله جوادی آملی، صبح امروز در مسجد اعظم قم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه شرح کلمات قصار امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه، درباره ارزش سخن و سکوت اظهار کرد: حضرت در حکمت 182 نهج البلاغه فرمودند «لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْل» آنجا که باید سخنِ حکیمانه گفته شود، خیری در سکوت نیست، همان‌گونه که سخن جاهلانه نیز خیر ندارد. در جایی که باید حق را گفت، سکوت جایز نیست.

وی در تبیین این سخن افزود: قرآن کریم در جایی ساکت است و در جایی ناطق، اما هر دو حق است؛ قرآن آنجا که ساکت است به حق ساکت است و آنجا که گویاست، به حق گویاست، پیامبر گرامی اسلام و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) نیز چنین‌اند؛ آنان قرآن زنده‌اند. سخنشان حق است و سکوتشان نیز حق.

این مرجع تقلید با اشاره به سخن امیرالمؤمنین (ع) درباره پیامبر گرامی اسلام (ص) بیان کرد: یکی از برجسته‌ترین صفات پیامبر آن بود که سخنش بیان بود و سکوتش زبان «کَلاَمُهُ بَياَنٌ، وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ»؛ یعنی هم کلام شان و هم سکوتشان حق است و در کلام و سکوتشان پیام و هدایت نهفته است. این معصومین (ع) قرآنی زندگی می‌کنند و حیات این‌ها حیات قرآنی است و تمام شئون اینها حق است، چرا ما اینچنین نباشیم؟! ما نیز باید بکوشیم تا رفتار، گفتار و سکوت‌مان قرآنی و حق‌مدار باشد.