باشگاه خبرنگاران جوان -شهدا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. چرا که امنیت و آسایش امروز جامعه مدیون خون شهدایی است که از جان خود گذشتند و با ایثارگری‌های خود درس ایثار و فداکاری را به نسل جدید آموختند؛ بنابراین به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدا و خانواده‌های این بزرگواران طرح تزریق واکسن آنفلوآنزا در منزل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان هریس با حضور رئیس دفتر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی و مسئول حوزه بهداشت و درمان استان اجرا شد این برنامه، با هدف حفظ سلامت خانواده‌های ایثارگران و تسهیل در ارائه خدمات درمانی، تیم بهداشت و درمان بنیاد شهید با مراجعه به منازل این عزیزان، واکسیناسیون این بزرگواران صورت گرفت.

بدره رئیس دفتر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در حاشیه این برنامه اظهار داشت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وظیفه‌ای همگانی است و ارائه خدمات در منزل گامی در جهت تحقق شعار خدمت بی‌منت به ایثارگران است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

