شهروندخبرنگار ما تصاویری از تزریق واکسن آنفلوآنزا در منزل برای خانواده‌های شهدا در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -شهدا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. چرا که امنیت و آسایش امروز جامعه مدیون خون شهدایی است که از جان خود گذشتند و با ایثارگری‌های خود درس ایثار و فداکاری را به نسل جدید آموختند؛ بنابراین به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدا و خانواده‌های این بزرگواران طرح تزریق واکسن آنفلوآنزا در منزل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان هریس با حضور رئیس دفتر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی و مسئول حوزه بهداشت و درمان استان اجرا شد  این برنامه، با هدف حفظ سلامت خانواده‌های ایثارگران و تسهیل در ارائه خدمات درمانی، تیم بهداشت و درمان بنیاد شهید با مراجعه به منازل این عزیزان، واکسیناسیون  این بزرگواران صورت گرفت.
بدره رئیس دفتر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در حاشیه این برنامه اظهار داشت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وظیفه‌ای همگانی است و ارائه خدمات در منزل گامی در جهت تحقق شعار خدمت بی‌منت به ایثارگران است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس

تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس

تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس

تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس

تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: خانواده شهدا ، تکریم شهدا ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
همنوایی بانوان بابلی با حضرت زینب(س) در همایش پیاده روی استقامت زینبی + فیلم
پربازدید‌های شهروندخبرنگار؛
تایید نشدن تسهیلات لیزینگ فرهنگیان را گلایه‌مند کرد/ چشم انتظاری ۱۲ ساله ساکنان روستای سرچاه برای احداث ورزشگاه
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
برگزاری مراسم یادواره خانگی شهید نوروز شیردل در خوی + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراسم عطر افشانی گلزار شهدای هریس در هفته نیروی انتظامی
گزارش تصویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری به فرمانده انتظامی نیشابور
قابی خاطره انگیز از مناظر روستای ده محمد به بهانه روز روستا و عشایر
کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور
روز خاطره انگیز دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در روز جهانی کودک + فیلم
رنجش شهروند خبرنگار ما از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری
اقدامی زیبا و ماندگار از پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه بین المللی"پهلوان زنده یاد یعقوب علی شورورزی" در نیشابور
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
آخرین اخبار
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام
رنجش شهروند خبرنگار ما از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری
روز خاطره انگیز دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در روز جهانی کودک + فیلم
اقدامی زیبا و ماندگار از پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه بین المللی"پهلوان زنده یاد یعقوب علی شورورزی" در نیشابور
مراسم عطر افشانی گلزار شهدای هریس در هفته نیروی انتظامی
گزارش تصویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری به فرمانده انتظامی نیشابور
کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور
قابی خاطره انگیز از مناظر روستای ده محمد به بهانه روز روستا و عشایر
دانشجویان واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش دانشگاه پیام نور در صف انتظار صدور مدرک
فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در کاشان؛