فرماندار قم گفت: حمایت از صنایع تولیدی دانش بنیان در دستور کار دولت قرار دارد و فرمانداری قم نیز همکاری کامل خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- در نشستی که به مناسبت هفته دامپزشکی که در حاشیه بازدید از کارخانه تولید خوراک و کنسانتره در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزار شد، امیرعباس بقایی فرماندار قم گفت: شاخص‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد استان قم در حال تجربه یک جهش چشمگیر در بخش‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی است.

او با اشاره به سرعت بالای حرکت قم در مسیر توسعه نسبت به بسیاری از شهرستان‌ها، واحد‌های صنعتی فعال در استان را نمونه‌هایی موفق از صنعت هایتک( دانش‌بنیان) دانست و افزود: حمایت از این مجموعه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و فرمانداری قم نیز همکاری کامل خواهد داشت.

بقایی با بیان اینکه بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قم در دست احداث است، این رقم را نشانه‌ای از اهتمام دولت به تأمین مسکن مردم دانست. 

او همچنین از پیشرفت پروژه فرودگاه قم و پیگیری طرح مترو خبر داد و اجرای مستمر مصوبات کمیته انطباق فرمانداری را از دیگر اقدامات توسعه‌محور عنوان کرد.

فرماندار قم نقش صنایع استان را در اشتغال‌زایی، تولید و صادرات مؤثر دانست و تأکید کرد: دشمنان با ایجاد فضای ناامیدی در جامعه به دنبال توقف روند پیشرفت کشور هستند، اما همدلی مسئولان، مردم و رسانه‌ها این نقشه‌ها را ناکام گذاشته است.

او ضمن قدردانی از ارتباط نزدیک خبرنگاران با فرمانداری، رسانه‌ها را وجدان بیدار جامعه خواند و نقش آنها را در هدایت افکار عمومی بی‌بدیل توصیف کرد.

بقایی در پایان با اشاره به روز دامپزشکی، چهاردهم مهرماه را فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های متخصصان این حوزه دانست و از خدمات مسئولان فنی و کارکنان دامپزشکی قم در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه قدردانی کرد.

برچسب ها: فرماندار قم ، پروژه های عمرانی قم
