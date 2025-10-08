۱۳ نفر از عاملان برگزاری قمار و شرط بندی حین ارتکاب جرم در شهرستان رشت دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: در پی دریافت گزارش فعالیت باند‌های قمار و شرط بندی در سطح شهرستان که همراه با تجمع افراد و سلب آسایش برای شهروندان بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در تعامل با کلانتری‌ها پس از انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات پلیسی و اطمینان از صحت موضوع طی مأموریت‌های مجزا ۱۳ عامل برگزاری قمار را حین ارتکاب به جرم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ قلم انواع آلات قماربازی، ۳ دستگاه خودپرداز عابربانک سیار با تراکنش‌های میلیاردی و مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال وجه حاصل از قمار از محل وقوع جرم کشف شد.

سرهنگ روشن قلب همچنین از پلمب ۳ واحد صنفی محل قماربازی و سلب آسایش عمومی خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

او با بیان اینکه کسب درآمد از راه قمار و تحصیل مال از راه نامشروع یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است که جرم محسوب می‌شود، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: قمار و شرط بندی ، پلیس گیلان
