کتاب «نرخ دل کندن» زندگینامه تنها شهید مدافع حرم سازمان انرژی اتمی، سید مصطفی صادقی منتشر و روانه بازار نشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جهاد آنقدر برایش مقدس بود که حتی مخالفت‌های پدرش، مشکلات سازمانی و شغلی هم نتوانست او را از مسیری که ساخته بود دور کند. سید مصطفی از نخبگان هسته‌ای ایران بود که بعد از توافق برجام و تعطیل شدن این صنعت، وجودش را در سازمان انرژی اتمی بی ثمر دید، پا در مسیر عشق به بانوی دمشق گذاشت و شهادت مزد تلاش او شد. 

اما قیمت جدایی از دختر شیرزبانی که همه وجودش عشق به بابا است چند بود؟ نرخ دل کندن از پدر که همه زندگی اش در تک پسرش سید مصطفی خلاصه میشد، نرخ دل کندن از مادری که او را ستون خانه اش می‌دید و نرخ دل کندن از همسری که همه آرزوهایش را در وجود مصطفی میدید چند است؟

برشی از کتاب:

خبر‌های ایران در فضای مجازی پخش شده بود. مصطفی عصبانی شد و گفت: «چرا مردم بدون فکر حرف میزنن، چرا میگن جنگ سوریه به ایران ربطی نداره، چرا میگن ما برای پول اومدیم؟ مگه ولایت رو نمی‌بینن. اگر اینجا نجنگیم باید تهران بجنگیم..! بعد هم از شدت عصبانیت روی یک کاغذ نوشت: «نرخ سوریه چند؟ نرخ دل کندن از دو دختر چند...؟!»

کتاب نرخ دل کندن به قلم خانم محدثه سادات محسنی در پاییز ۱۴۰۴ در ۲۷۷ صفحه توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شد.

