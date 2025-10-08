باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کودکانی که تصاویر آنها در این گزارش آمده، تنها چهار نفر از کسانی هستند که طی دو سال جنگ غزه، قربانی جنایات رژیم اسرائیل شدند. در اوایل مرداد ماه، شمار شهدای غزه از ۶۰ هزار نفر گذشت که ۱۸ هزار و ۴۵۷ نفر آنها کودک بودند. این یعنی طی دو سال، هر ساعت از روز یک دختر یا یک پسر فلسطینی جان خود را بر اثر بمباران یا شلیک گلوله و خمپاره از دست داده است. هرچند در واقعیت، این کودکان جداگانه به شهادت نمی‌رسند. معمولا با هر بار حمله هوایی، تعداد زیادی از خواهر‌ها و برادر‌ها و همبازی‌هایی که همگی با هم در یک مکان بودند، به شهادت می‌رسند و به صورت گروهی به بیمارستان می‌رسند.

برای مقایسه میزان جنایت اسرائیل علیه کودکان غزه، می‌توان به شمار کودکان کشته شده توسط داعش اشاره کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد که در عراق، طی دوره ۱۵ ساله که شامل ظهور و نابودی داعش بود، (بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲) سازمان ملل متحد مرگ ۳ هزار و ۱۱۹ کودک را در جنگ تأیید کرد.

به طور کلی می‌توان گفت که کودکان روی هم رفته تقریباً یک سوم از کل قربانیان جنگ غزه را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش سازمان «نجات کودکان»، تقریباً از هر ۵۰ کودکی که قبل از جنگ در غزه زندگی می‌کردند، یک نفر در حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسیده است. در همین حال، فهرست چند هزار نفری ارائه شده از قربانیان جامع نیست. این فهرست هزاران نفری را که هنوز زیر آوار ساختمان‌های ویران شده مدفون هستند و همچنین بسیاری از قربانیان غیرمستقیم جنگ را شامل نمی‌شود.

از سوی دیگر، گرسنگی حداقل جان ۱۵۰ کودک را گرفته است. کمبود آب تمیز، دارو‌های اساسی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و مراقبت‌های پزشکی برای بیماری‌هایی از جمله سرطان، باعث مرگ و میر بسیاری شده است که مقامات بهداشتی می‌گویند در حالی که جنگ ادامه دارد، نمی‌توانند تعداد آنها را شمارش کنند. همچنین، بسیاری از کودکانی که از حملات جان سالم به در بردند، زخم‌هایی دارند که زندگی آنها را تا ابد تغییر می‌دهد. سازمان ملل می‌گوید بیش از ۴۰ هزار کودک مجروح شده‌اند. غزه اکنون بیش از هر جای دیگری در جهان کودکانی دارد که قطع عضو شده‌اند.

لانا ۱۰ ساله؛ در ۱۲ ژوئیه امسال در حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسید

والدین لانا به ندرت از نام واقعی او استفاده می‌کردند و بیشتر او را «لو لو» به معنای مروارید صدا می‌زدند؛ زیرا درخشش ملایمی را به تصویر می‌کشید که او به زندگی پدر و مادرش داده است. مادرش، هبا گفت: «او شخصیتی بسیار شاد و قلبی پر از مهربانی داشت.»

لولو در کنار یک ایستگاه توزیع آب، در حالی که سطل و بشکه آب در دست داشت، به همراه برادر ۹ ساله‌اش، کرم، منتظر بودند که رژیم جنایتکار اسرائیل آن ایستگاه را بمباران کرد. هر دو در دم جان باختند. پیکرهایشان بر اثر شدت انفجار تکه تکه شد و وضعیت به شکلی بود که پدرشان مانع از دیدن اجساد آنها توسط هبا شد.

خالد ۷ ساله؛ در ۱۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ در حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسید

امل، مادر خالد با آی‌وی‌اف ۵ سال انتظار کشید تا او را به دنیا بیاورد. خالد که تقریبا دو ماه زودتر از موعد به دنیال آمده بود، یک برادر دو قلو داشت که در سه روزگی درگذشت. خالد سیستم ایمنی ضعیفی داشت که باعث شد تا ۴ سالگی مدام در بیمارستان بستری باشد. اما پس از آن کم کم رو به بهبود رفت و توانست در خانه‌شان در غرب غزه کم کم به ریتم عادی زندگی بازگردد.

مادر خالد از کار‌های کوچکی که برای او انجام می‌داد، لذت می‌برد. وسایل مدرسه را آماده می‌کرد و او را به کلاس‌های فوتبال، شنا و اسب‌سواری می‌برد. بعد از آغاز جنگ، خانواده خالد به جنوب غزه رفتند، زیرا به عنوان منطقه امن معرفی شده بود. اما ده روز بعد، خالد به همراه پدربزرگ، عمو، عمه، پسرعمو‌ها و ۱۱ نفر دیگر از بستگانش در حمله هوایی به شهادت رسیدند.

هند رجب ۵ ساله؛ در ۲۹ ژانویه سال گذشته در تیراندازی نظامیان اسرائیلی به شهادت رسید

هند رجب احتمالا شناخته شده‌ترین کودکی است که قساوت نظامیان اسرائیلی را به گوش جهانیان رسانده است. عبارت «من خیلی ترسیده‌ام، لطفا بیایید» که او در مکالمه تلفنی خطاب به امدادگران می‌گفت و بعدا انتشار یافت، مردم جهان را تحت تاثیر قرار داد.

در جریان تیراندازی نظامیان اسرائیلی، ابتدا عمو، عمه و سه پسرعموی هند به شهادت رسیدند. هند و یکی از پسرعموهایش به اسم «لایان» ۱۵ ساله زنده ماندند و با هلال احمر فلسطین تماس گرفتند. لایان بعدا به شهادت رسید، اما ویدئوی منتشر شده از او نیز دل جهانیان را به درد آورد. او در ویدئویی، در حالی که صدای تیراندازی شدید شنیده می‌شد، فریاد می‌زد. هند ساعت‌ها در ماشین گیر افتاده بود و با بستگانش که همگی شهید شده بودند، احاطه شده بود. تیم نجات در نهایت به منطقه رسید، اما ارتباط آنها با هند قطع شد. هند و امدادگران بعدا به شهادت رسیدند. تحقیقات نشان می‌دهد که یک تانک اسرائیلی احتمالاً ۳۳۵ گلوله به سمت خودرو حامل هند و خانواده‌اش شلیک کرده است.

عمر ۴ ماهه؛ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در حمله هوایی رژیم اسرائیل به شهادت رسید

عمر در آپارتمانی در یک خانه صورتی بزرگ در جنوب غربی غزه زندگی می‌کرد. ساختمان آنها دو طبقه بود و ۴ آپارتمان داشت و مجموعا سه خانواده در آن زندگی می‌کردند.

عمر کوچک‌ترین عضو از ۱۰ قربانی از سه نسل یک خانواده بود که در حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسیدند.

وفا شملخ، پسرعموی عمر که در انگلیس زندگی می‌کند، به ایندیپندنت گفت: «تمام خانواده زیر آوار دفن شده بودند. آنها فقط دو جسد کامل پیدا کردند. بقیه تکه تکه یا غیرقابل تشخیص بودند.» شملخ در مورد عمر و برادر دو ساله‌اش عبدل که او نیز به شهادت رسیده بود، گفت: «آن‌ها تازه زندگی خود را شروع کرده بودند، هنوز رویا‌هایی داشتند.»

منبع: گاردین