«حال خوش زندگی»؛ ساحل بندرعباس غرق در شور کودکانه شد 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، در حاشیه این رویداد گفت: هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر امسال با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» آغاز شده است و دومین روز آن (۱۶ مهر) به یادماندنیترین برنامه سال را در بندرعباس رقم زد.
وی افزود: با همت اهالی محله خواجهها و حضور فعالان فرهنگی، اجتماعی و مردمی، ساحل زیبای خلیج فارس امروز غرق در شور کودکانه شد و فرصتی برای آموزش، بازی و شادی فراهم آمد.
به گفته پشتکوهی، از آتشنشانی و محیط زیست گرفته تا کانون پرورش فکری و گروههای خودجوش مردمی، همه پای کار آمدند و دست به دست هم دادند تا فضایی سرشار از امید و نشاط برای کودکان ایجاد شود.
مدیرکل کانون هرمزگان با تأکید بر تداوم این رویدادها گفت: شور و نشاط کودکانه نباید تنها به هفته ملی کودک محدود بماند؛ برای آیندهای درخشان و توسعه پایدار حوزه کودک، باید برنامههای فرهنگی و آموزشی در طول سال با قوت دنبال شود.
او ابراز امیدواری کرد: کودکان این دیار در همه روزهای سال با شادی، آرامش و در محیطی سالم رشد کنند تا استعدادهایشان شکوفا شود.