باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود رسولی عصر چهارشنبه در این باره اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت دام زنده داخلی جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفند وارداتی با ارز مبادله‌ای وارد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود.

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اظهارداشت: این روند ادامه دارد و حجم آن رو به افزایش است.

وی تصریح کرد: برای اینکه آلودگی و بیماری به دامداری‌های کشور منتقل نشود گوشت گوساله در نقاط مرزی و در شرایط بهداشتی بی استخوان می‌شود.

رسولی افزود: گوشت تازه وکیوم شده بهداشتی با کیفیت مناسب وارد واحد‌های بسته بندی و از آنجا محصولات پاکشده بهداشتی نشانه گذاری شده با استفاده از ماشین‌های یخچالدار به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میادین میوه و تره بار ارسال می‌شود.

منبع:انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور