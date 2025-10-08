مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت‌های ترافیکی از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور  محدودیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه تا شنبه (۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴) را در برخی محورهای مواصلاتی اعلام کرد.

وی ادامه داد: تردد موتورسیکلت‌ها( به استثناء موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۹ مهر در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

‌او بیان کرد:تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه(۱۶ ، ۱۷ و ۱۹ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

‌محرابی نیا توضیح داد: همچنین روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۲ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۳، از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

محرابی نیا بیان کرد: از ساعت ۱۵ این روز، تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه بوده و با پایان یافتن این طرح در ساعت ۲۴، تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود، در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان اجرای طرح زودتر از موعد خواهد بود.

‌او گفت: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع هستند.

‌مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:در محور هراز و بالعکس تردد ناوگان تریلر همچنان ممنوع بوده و تردد ناوگان کامیون‌ و کامیونت‌ (به استثناء ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهرماه) ممنوع و همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

وی گفت:  محور فشم نیز روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.

 

برچسب ها: ترافیک ، وضعیت راه
خبرهای مرتبط
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید به دست متخصصان داخلی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
قد دماوند کوتاه نشده است
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
آخرین اخبار
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند