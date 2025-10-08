باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه تا شنبه (۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴) را در برخی محورهای مواصلاتی اعلام کرد.

وی ادامه داد: تردد موتورسیکلت‌ها( به استثناء موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۹ مهر در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

‌او بیان کرد:تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه(۱۶ ، ۱۷ و ۱۹ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

‌محرابی نیا توضیح داد: همچنین روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۲ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۳، از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

محرابی نیا بیان کرد: از ساعت ۱۵ این روز، تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه بوده و با پایان یافتن این طرح در ساعت ۲۴، تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود، در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان اجرای طرح زودتر از موعد خواهد بود.

‌او گفت: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع هستند.

‌مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:در محور هراز و بالعکس تردد ناوگان تریلر همچنان ممنوع بوده و تردد ناوگان کامیون‌ و کامیونت‌ (به استثناء ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهرماه) ممنوع و همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

وی گفت: محور فشم نیز روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.

‌