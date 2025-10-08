باشگاه خبرنگاران جوان _ رضوان حکیم زاده عصر چهارشنبه درحاشیه افتتاح مدرسه خیرساز توسط زوج گنبدی به خبرنگاران اظهار کرد: برخی کودکانی که به سبب نداشتن مدارک هویتی درسال تحصیلی جدید ثبت نام نشدند، روز گذشته و با ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و دستور وزیر محترم، بدون هیچ محدویتی ثبت نام خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به شناسایی هفت هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی در بررسی نظام مسائل آموزش و پرورش توسط شخص رئیس جمهور، گفت: هم اکنون عملیات اجرایی این تعداد پروژه که شامل بازسازی مدارس کانکسی و سنگی، بهسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده و احداث مدارس جدید در مکانهای مورد نیاز هستند باهدف بهبود فضاهای آموزشی و محرومیت زدایی، در حال انجام است.
حکیم زاده افزود: با تلاشهای انجام شده توسط دولت، آموزش و پرورش و مشارکت خیرین و مردم، بیش از ۲ هزار پروژه آن در سراسر کشور که یا در قالب پروژه مهر افتتاح شدند و یا آماده بهرهبرداری هستند، آیین افتتاح متمرکز این تعداد طرح پایان مهرماه جاری با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: بقیه پروژههای در دست اقدام نیز تا پایان سال تحصیلی آینده به مرور به بهره برداری میرسند که در نوع خود اقدامی بیسابقه است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: رئیس جمهور تاکید کرد که هرجا مردم پای کار بیایند و همّت کنند، میشود کارهای بزرگ انجام داد بنابراین ساخت مدرسه چه توسط دولت و چه توسط خیرین و مشارکت مردم باشد، اقدامی ارزشمند است.
شهرستان گنبدکاووس افزون بر ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۹۰ هزار نفر آنها دانش آموز هستند.
