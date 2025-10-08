صالحی امیری درباره ثبت آثار ملی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ثبت آثار باستانی بیان کرد: آثار اصلی و بزرگ در سراسر کشور ثبت شده است. اکنون بیش از ۴۳ هزار اثر ثبت شده در کشور وجود دارد. سایر آثاری که هم تاریخی و هم واجد ارزش هستند به تدریج  ثبت می‌شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حداقل ماهانه ۱۰۰ اثر جدید به فهرست آثار ثبت شده کشور افزوده می‌شوند،لذا ثبت آثار متوقف نشده است؛ مجموعه میراث فرهنگی ما به طور دائم در حال ثبت آثار است. شب گذشته نیز جلسه ثبت را با همکارانم برای یکی از استان‌ها برگزار کردم تا این امر انجام پذیرد، لذا تأکید می‌کنم که آثار اصلی و فاخر ما به ثبت رسیده‌اند و در سیستم، پرونده‌های آن‌ها و شماره ثبتشان کاملاً مشخص است و تابلوهای آن‌ها نیز در مراکز مختلف نصب شده است.

برچسب ها: آثار باستانی ایران ، دولت چهاردهم
