بانک مرکزی اعلام‌کرد: بر اساس فهرست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت ایران، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های فهرست اعلامی تا پایان سال جاری (۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۴) به حالت تعلیق درمی‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با عنایت به حادثه آتش‌سوزی گمرک بندر شهید رجایی در تاریخ ۰۶‏/۰۲‏/۱۴۰۴ که منجر به بروز خسارت به برخی کالا‌ها شد، اگرچه وفق مقررات جاری رفع تعهد ارزی موضوع ثبت سفارش آنها در چارچوب مفاد بند (۳) از قسمت «ج» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر است، اما با عنایت به اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر زمان‌بر بودن ارائه تاییدیه‌های مذکور در بند اخیرالذکر و از سویی پیگیری حوزه ریاست جمهوری (معاون اول رئیس‌جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهوری، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور) در راستای حمایت از تجار و بازرگانان خسارت دیده، مقرر شد بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۶۱۷۴۴۷۷ مورخ ۰۹‏/۰۷‏/۱۴۰۴، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های فهرست مذکور تا پایان سال جاری (۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۴) به حالت تعلیق درآید؛ بنابراین شبکه بانکی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در مهلت زمانی یاد شده، از معرفی واردکنندگان موضوع فهرست ارسالی به مراجع قضایی ذی‌ربط بابت ایفای تعهد ارزی وارداتی اجتناب کنند.

در همین ارتباط در صورت معرفی قبلی ایشان به مراجع یاد شده و عدم صدور حکم قطعی، درخواست شود تا پایان مهلت یاد شده اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد.

لازم به ذکر است هرگونه تعدیل و تغییر در لیست از سوی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک به اطلاع خواهد رسید.

در انتها خاطرنشان می‌سازد در زمینه تخصیص و تأمین ارز ثبت‌سفارش‌های خسارت دیده می‌بایست هماهنگی‌های لازم با اداره تخصیص ارز این بانک صورت پذیرد.

بانک‌ها باید ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحد‌های ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت کنند. ‏‏‏‏‏‏‏

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، بندر شهید رجایی
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
