استاندار کردستان بر ضرورت میزبانی شایسته استان از دو رویداد مهم قرآنی کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات سراسری قرآن اوقاف با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن اوقاف پس از ۲۰ سال برای دومین بار در استان، اظهار داشت: برگزاری این رویداد قرآنی فرصت ارزشمندی برای کردستان است و باید تلاش کنیم میزبانی در شأن مردم مؤمن و فرهنگ‌دوست این دیار داشته باشیم.

استاندار کردستان افزود: این میزبانی علاوه بر تقویت وحدت و همدلی در سطح استان، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی کردستان به سایر نقاط کشور را فراهم می‌کند.

زره‌تن لهونی از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی استان خواست تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های خود در بخش‌های خودرویی، خوابگاهی و لجستیکی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه را در برگزاری مطلوب این رویداد‌ها یاری کنند.

استان کردستان از تاریخ ۲۶ مهر تا ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ میزبان مسابقات سراسری قرآن اوقاف و در روز‌های ۷ و ۸ آبان‌ماه نیز میزبان جشنواره بین‌المللی قرآن نگل خواهد بود.

برچسب ها: کردستان ، میزبانی ، مسابقات قرآنی
خبرهای مرتبط
آمادگی کردستان برای مدیریت بحران‌های زمستانی / تاکید معاون استاندار بر تأمین کالاهای اساسی
میزان پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی، شاخص ارزیابی عملکرد مدیران متولی است
تأمین آب شرب و رفع تنش آبی از اولویت‌های اساسی دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوش مصنوعی دستیار قدرتمند آموزشی در تعلیم وتربیت کودکان استثنایی است
دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
برگزاری ۱۴ کارگاه مهر خانواده برای زوجین دارای اختلاف خانوادگی در کردستان
تأکید استاندار کردستان بر میزبانی شایسته دو رویداد بزرگ قرآنی
آخرین اخبار
تأکید استاندار کردستان بر میزبانی شایسته دو رویداد بزرگ قرآنی
برگزاری ۱۴ کارگاه مهر خانواده برای زوجین دارای اختلاف خانوادگی در کردستان
دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
هوش مصنوعی دستیار قدرتمند آموزشی در تعلیم وتربیت کودکان استثنایی است
شتاب در پروژه‌های راه‌سازی کردستان با حمایت وزارت راه
برخورد قاطع با متخلفان بازار؛ نظارت کالاهای اساسی بر عهده فرمانداران
منشأ تأمین آرد خبازی‌های آزادپز باید مشخص شود