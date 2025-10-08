استاندار کردستان بر ضرورت میزبانی شایسته استان از دو رویداد مهم قرآنی کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات سراسری قرآن اوقاف با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن اوقاف پس از ۲۰ سال برای دومین بار در استان، اظهار داشت: برگزاری این رویداد قرآنی فرصت ارزشمندی برای کردستان است و باید تلاش کنیم میزبانی در شأن مردم مؤمن و فرهنگ‌دوست این دیار داشته باشیم.

استاندار کردستان افزود: این میزبانی علاوه بر تقویت وحدت و همدلی در سطح استان، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی کردستان به سایر نقاط کشور را فراهم می‌کند.

زره‌تن لهونی از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی استان خواست تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های خود در بخش‌های خودرویی، خوابگاهی و لجستیکی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه را در برگزاری مطلوب این رویداد‌ها یاری کنند.

استان کردستان از تاریخ ۲۶ مهر تا ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ میزبان مسابقات سراسری قرآن اوقاف و در روز‌های ۷ و ۸ آبان‌ماه نیز میزبان جشنواره بین‌المللی قرآن نگل خواهد بود.