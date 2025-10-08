باشگاه خبرنگاران جوان ـ سعید اوحدی، در دیدار با خانواده شهید سردار علی شادمانی به بیان روایت‌هایی از دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه پرداخت و بر زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت جایگاه شهدا، گفت: انسان این ظرفیت را دارد که به مراتبی از کمال برسد که سرانجام زندگی او ختم به شهادت شود.

معاون رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهید سرهنگ حسین لطفی‌وند، از شهدای فراجا نیز با اشاره به حدیث قدسی درباره مقام و منزلت شهدا گفت: خداوند رحمان و مهربان همراه خانواده شهدا است و جانشین شهید در خانواده او است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به روایتی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: جنایات جنگ ۱۲ روزه توسط رژیم اشغالگر صهیونیست به مراتب بیشتر از جنایات صدام در ۸ سال دفاع مقدس بود.

معاون رئیس جمهور همچنین در گفت‌و‌گو با صدا و سیما هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و اظهارداشت: نیروی انتظامی در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کنند و عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم.

