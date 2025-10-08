باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد میدری اظهار کرد: نکاتی که مؤسسات مردمی مطرح کردند بسیار متنوع و هر کدام در جای خود درست و قابل تأمل است. آنچه ما دنبال می‌کنیم این است که این پیشنهاد‌ها در دولت ارائه شود و هر دستگاه بر اساس وظایف خود اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به حضور گسترده نمایندگان دولت در این همایش افزود: با توجه به اینکه پنج نفر از اعضای دولت در این برنامه حضور داشتند، یک درک مشترک ایجاد شده و این موضوع می‌تواند زمینه هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی مؤسسات مردمی را فراهم کند.

میدری با تأکید بر اهمیت موضوع کودکان بازمانده از تحصیل گفت: این مسئله می‌تواند بستر همکاری مشترک میان مؤسسات مردمی و دستگاه‌های مختلف دولتی باشد. رویکرد ما در این زمینه، معلم‌محور است و تلاش می‌کنیم با استفاده از این ظرفیت، مسئله به صورت ریشه‌ای حل شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت