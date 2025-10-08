مدیر پروژه میترینگ و پایش لحظه‌ای گفت: در دو ماه گذشته ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر شناسایی و از سرویس خارج شده که موجب صرفه‌جویی و پایش بیش از ۱.۳ میلیون لیتر بنزین در روز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  پویا معارفی مدیر پروژه میترینگ و پایش لحظه‌ای در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: اختلاف قیمت در سوخت بین کشور ایران و کشورهای همسایه، موجبات قاچاق را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد:ما در مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش تمام توان خود را در اختیار خدمت شما قرار دادیم تا حداکثر جلوگیری از این اتفاق را انجام دهیم.

معارفی توضیح داد:بر اساس آماری که رئیس جمهور در یک سری از مصاحبه‌ها فرمودند، همچنین رئیس محترم قوه قضاییه، میانگین قاچاق روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر تخمین زده می‌شود. عمده این مقدار به نفت گاز مربوط می‌شود، زیرا هم سهولت قاچاق در این مورد بیشتر است و هم متقاضی زیادی دارد. بنزین هم به دلیل خطرناک بودن، کمتر قاچاق می‌شود.

وی یادآور شد:ما چند کار در این بخش انجام داده‌ایم. به عنوان مثال، در خرداد ماه ۴۳، آقای دکتر فرمودند که ۶۰۰ نقطه در وزارت نفت شناسایی شده است برای نصب سیستم‌های میتینگ. از این ۶۰۰ نقطه، ۸۶ نقطه در فاز اول مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش انتخاب شده‌اند.

۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر؛ صرفه‌جویی روزانه بیش از ۱.۳ میلیون لیتر بنزین از طریق این بخش شناسایی شده است.

مدیر پروژه میترینگ و پایش لحظه‌ای یادآور شد: از طریق تطبیق داده‌های سامانه کارت هوشمند سوخت و اطلاعات پلیس راهور، در دو ماه گذشته ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر شناسایی و از سرویس خارج شده که موجب صرفه‌جویی و پایش بیش از ۱.۳ میلیون لیتر بنزین در روز شده است.

 مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یادآور شد: اختلاف قیمت عامل عمده قاچاق سوخت است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تمام توان خود را برای مبارزه حداکثری با این پدیده به کار گرفته است 

 وی ادامه داد:عمده قاچاق سوخت (بیش از ۹۰ درصد) در بخش مصرف اتفاق می‌افتد.روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده قاچاق می شود که بخش عظیمی از آن مربوط به گازوئیل است.

او بیان کرد:در قالب طرح پایش لحظه‌ای، ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله نفت به سامانه‌های حفاظت پیرامونی مجهز خواهد شد؛ همچنین ۱۷ هزار تانکر انتقال فرآورده به ردیاب و پلمپ هوشمند مجهز خواهد شد.  

 وی افزود:در مرحله اخذ مجوزهای اعتباری و شروع کار از سازمان برنامه و بودجه هستیم. 

مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت:  از طریق تقاطع گیری سامانه‌ها در دوماه گذشته ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمعتبر شناسایی و از سرویس خارج شده که موجب کاهش و صرفه‌جوئی مصرف ۱.۳ میلیون لیتر بنزین در روز شده است.

 

 

