مدیر کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان گفت:گوشت عرضه شده در مراکز مجاز دارای کد رهگیری، تاریخ تولید و مهر دامپزشکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ همزمان با هفته ملی دامپزشکی، خبرنگاران در قالب تور رسانهای از کشتارگاهها و مراکز بستهبندی فرآوردههای خام دامی در استان سیستان و بلوچستان بازدید کردند؛ جایی که نظارتهای بهداشتی و شرعی به صورت شبانهروزی انجام میشود تا سلامت گوشت قرمز و سفید عرضه شده به مردم تضمین شود.
مدیر کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان در این بازدید اظهار داشت: از دوازدهم تا هجدهم مهرماه بهعنوان هفته ملی دامپزشکی، برنامههای مختلفی با هدف معرفی نقش دامپزشکی در تأمین سلامت غذایی جامعه برگزار میشود. در همین چارچوب، نظارت بر کشتار دام در استان نه تنها شامل کنترل بهداشتی پیش از کشتار و حین ذبح است، بلکه پس از کشتار نیز لاشهها در اتاقهای سرد با دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری میشوند تا فرآیند کاهش pH و از بین رفتن عوامل بیماریزا کامل شود.
وی با بیان اینکه گوشت عرضه شده در مراکز مجاز دارای کد رهگیری، تاریخ تولید و مهر دامپزشکی است، افزود: این امکان وجود دارد که در صورت بروز هرگونه مشکل، منشأ گوشت از کشتارگاه تا واحد بستهبندی و عرضه قابل ردیابی باشد. به همین دلیل به شهروندان توصیه میکنیم گوشت قرمز و مرغ را تنها از مراکز مجاز خریداری کنند.
آمار نظارتها و ظرفیت استان
این استان دارای بیش از ۶ هزار واحد اپیدمیولوژیک شامل دامداریهای سنتی و صنعتی است. همچنین چندین کشتارگاه دام و طیور فعال در سطح استان تحت نظارت مستمر دامپزشکی قرار دارند و از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۲ هزار مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده دامی شامل گوشت قرمز، مرغ و آبزیان در استان انجام شده است. در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان ۸ کشتارگاه صنعتی، چهار کشتارگاه بهداشتی دام و دو کشتارگاه طیور تحت نظارت مستقیم دامپزشکی فعالیت میکنند. بنا بر آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۱ هزار مورد نظارت بهداشتی بر دام سبک و سنگین صورت گرفته و همچنین ۳۸ تن فرآورده خام دامی آلوده معدوم و ۲۵۸ تن فرآورده غیربهداشتی ضبط شده است. همچنین در همین مدت، ۱۱۰ مورد تخلف بهداشتی در واحدهای مرتبط شناسایی و برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان ادامه داد: سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از مرزهای طولانی با پاکستان، علاوه بر تولید داخلی، بخشی از دام مورد نیاز کشور را از طریق واردات تأمین میکند. این دامها پس از ورود، یا به صورت آماده کشتار در کشتارگاههای استان ذبح میشوند و یا در واحدهای پرواربندی پرورش یافته و سپس وارد چرخه مصرف میگردند.
سهم استان در امنیت غذایی کشور
به گفته این مقام مسئول، تمام گوشت وارداتی از کشور پاکستان صرفاً از مبادی رسمی وارد شده و پیش از ترخیص از گمرک، تحت آزمایشهای دقیق بهداشتی قرار میگیرد. در صورت عدم انطباق با پروتکلهای دامپزشکی، محموله اجازه ورود به بازار داخلی را نخواهد داشت.
نقش بستهبندی و زنجیره سرد
در ادامه بازدید، خبرنگاران از یکی از مراکز بستهبندی فرآوردههای خام دامی دیدن کردند. در این مراکز، گوشت پس از استخوانگیری به صورت بستهبندی وکیوم یا منجمد عرضه میشود. بستهبندی صنعتی علاوه بر افزایش ماندگاری گوشت، امکان ردیابی محصول و اطلاعرسانی شفاف به مصرفکننده را فراهم میکند.
مدیر کل دامپزشکی استان در پایان گفت: سلامت غذایی خط قرمز دامپزشکی است. با رعایت دقیق اصول بهداشتی و شرعی در تمام مراحل تولید، کشتار، بستهبندی و عرضه، مردم میتوانند با اطمینان خاطر فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
منبع دامپزشکی سیستان و بلوچستان