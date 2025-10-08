باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سیانان به نقل از یک منبع صهیونیست گفت که مذاکرات آتشبس غزه که هم اکنون در مصر در حال برگزاری است، فعلا بر عقبنشینی نظامیان اسرائیلی از غزه، جدول زمانی تبادل اسرا و فهرست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، متمرکز است.
دقایقی پیش، رسانههای مصری اعلام کردند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا وارد شرمالشیخ مصر شده و به مذاکرات آتشبس «گسترده» که برای پایان دادن به جنگ غزه در جریان است، پیوستهاند. افزون بر این، گفته شده ران درمر، وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل نیز در این گفتوگوها حضور دارد.
به گزارش القاهره نیوز، مصر، قطر، ترکیه و آمریکا به عنوان میانجی در این مذاکرات حضور دارند.گفته شده به طور جداگانه، مذاکرات دوجانبهای نیز بین میانجیگران مصری، قطری و حماس در حال انجام است.
پیش از این، رسانهها از پیوستن «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر قطر و «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه به مذاکرات آتشبس مصر خبر دادند. همچنین گفته شده «حسن محمود رشاد» رئیس سرویس اطلاعاتی مصر نیز به مذاکرات آتشبس پیوسته است.
به گزارش آسوشیتد پرس، پیوستن تعداد زیادی از مقامات ارشد بینالمللی به مذاکرات آتشبس غزه میتواند نشانهای از این باشد که کشورها قصد دارند با جدیت به طرح آتشبس بپردازند.
حماس میگوید به دنبال تضمینهای محکمی از ترامپ و میانجیها است مبنی بر اینکه رژیم اسرائیل پس از آزادی تمام اسرا، حملات نظامی خود را در غزه از سر نخواهد گرفت.
تا کنون همه طرفها نسبت به توافق برای پایان دادن به جنگ دو ساله که بیشتر نوار غزه را ویران کرده است، ابراز خوشبینی کردهاند. اما بخشهای کلیدی طرح صلح هنوز مورد توافق قرار نگرفته، از جمله زمان و میزان خروج نظامیان اسرائیلی از غزه و ایجاد یک نهاد بینالمللی برای اداره این باریکه. با این حال، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر امروز در اظهاراتی تلویزیونی گفت که مذاکرات تاکنون «بسیار دلگرمکننده» بوده است.
