باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع فلسطینی آشنا به مذاکرات میگوید گفتوگوهای غیرمستقیم که هماکنون برای خاتمه دادن به جنگ غزه در جریان است، روند مثبتی دارد و به سمت دستیابی به توافق در یک یا دو روز آینده پیش میرود.
این منبع میگوید مذاکرات بر آزادی ۴۸ اسیر اسرائیلی باقی مانده در ازای تقریباً ۲ هزار اسیر فلسطینی و همچنین خروج رژیم اسرائیل از نوار غزه متمرکز است. این منبع افزود که مسائل مربوط به خلع سلاح حماس و مدیریت غزه پس از جنگ در دورهای بعدی مذاکرات نهایی خواهد شد.
به طور جداگانه، یک منبع صهیونیست ناشناس به خبرگزاری العربیه عربستان گفت که مذاکرهکنندگان «با احتیاط» به توافق در مورد مرحله اول طرح ترامپ نزدیک میشوند. این منبع ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «برای دستیابی به نتیجه» بر همه طرفها «فشار» وارد میکند.
در همین حال، اسکای نیوز عربی گزارش داد که افزایش مشارکت واشنگتن در مذاکرات پس از آن صورت میگیرد که واشنگتن «سیگنالهای مثبتی» از قطر و مصر در مورد تحولات میدانی دریافت کرد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع ناشناس میگوید که «نشانههای روشنی وجود دارد که مذاکرات به مراحل نهایی خود رسیده است».
مذاکرات آتشبس غزه در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است و شمار زیادی از مقامات بینالمللی از مصر، ترکیه، قطر و آمریکا در آن حضور دارند. پیش از این، شبکه سیانان به نقل از یک منبع صهیونیست گفت که مذاکرات فعلا بر عقبنشینی نظامیان اسرائیلی از غزه، جدول زمانی تبادل اسرا و فهرست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، متمرکز است.
منبع: تایمز اسرائیل