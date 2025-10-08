باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- سیدمهدی سرکشیک، مدیرکل دامپزشکی استان قم،امروز در نشستی که به مناسبت هفته دامپزشکی که در حاشیه بازدید از کارخانه تولید خوراک و کنسانتره در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزار شد با بیان اینکه دامپزشکان سربازان گمنام عرصه سلامت هستند،'tت: نقش دامپزشکی در پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک مانند هاری و بیماریهای واگیردار نظیر تب برفکی، بسیار مؤثر و حیاتی است.
او با تأکید بر خدمات ۲۴ ساعته دامپزشکی در سطح استان، افزود: مردم باید با اطمینان خاطر، امنیت سلامت را در سفرههای خود احساس کنند؛ چرا که نظارتهای دامپزشکی از مزرعه تا سفره، پیوسته و دقیق انجام میشود.
سرکشیک همچنین به جایگاه دامپزشکی در عرصه تجارت بینالمللی فرآوردههای خام دامی اشاره کرد و گفت: ادارهکل دامپزشکی قم نقش کلیدی در صدور تأییدیههای سلامت برای محصولات دامی دارد؛ تأییدیههایی که شرط لازم برای صادرات و پذیرش بینالمللی این محصولات هستند.
او در پایان با اشاره به همکاریهای گسترده دامپزشکی با نهادهای اجرایی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد با استمرار این تعاملات و حمایت مسئولان، گامهای مؤثری در مسیر ارتقای سلامت عمومی و توسعه صادرات فرآوردههای سالم برداشته شود.