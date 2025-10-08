در شهرستان الیگودرز موضوع تصرف غیرمجاز اراضی همواره به عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اراضی کشاورزی، باغی، ملی و منابع طبیعی، بخشی از سرمایه‌های عمومی هر منطقه‌اند. حفظ مالکیت عمومی، جلوگیری از تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری‌های بی‌ضابطه، هم از منظر عدالت اجتماعی اهمیت دارد و هم از منظر حفظ محیط زیست، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار منطقه.

در شهرستان الیگودرز (استان لرستان) موضوع تصرف غیرمجاز اراضی همواره به عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح بوده است، و گزارش‌هایی از رفع تصرف اراضی متعدد در سال‌های اخیر منتشر شده است.

 اراضی پلاک کزنار الیگودرز رفع تصرف شدند

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی اداره کل راه و شهرسازی لرستان از رفع تصرف از اراضی پلاک کزنار شهرستان الیگودرز خبر داد.

سرهنگ بهروز طهماسب کیا فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی استان لرستان اظهار کرد: اراضی پلاک کزنار که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود توسط این یگان رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.

سرهنگ طهماسب کیا ادامه داد:ماموران این یگان در راستای اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود با هرگونه تصرف اراضی دولتی با جدیت برخورد خواهند کرد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان تأکید کرد: کارکنان این یگان در تمام ساعات شبانه روز و به طور مستمر در سطح استان گشت زنی و موارد تصرف شده را رصد و اعلام می‌کنند.

وی افزود: همشهریان عزیز در انجام معاملات زمین و املاک خود مراقب باشند و با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان از غیر دولتی بودن آنها مطمئن شوند.

اولتیماتوم برای رفع تصرف از اراضی حاشیه جاده الیگودرز_اصفهان

حمید نریمانی سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان اظهار کرد:همکاری مجموعه قضایی شهرستان‌ها بخصوص دادستانی، باعث سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها و حفاظت از اراضی دولتی و بیت المال خواهد شد.

وی ادامه داد:ما در مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان مصمم به حراست و حفاظت از اراضی دولتی و واگذاری آنها در چهارچوب قانون به مردم هستیم.

نریمانی به رفع تصرف از اراضی حاشیه جاده الیگودرز_اصفهان اشاره و تکمیل کرد:رفع تصرف سریع از اراضی دولتی و انجام سایر امورات دادگاهی مستلزم همکاری و نگاه مثبت دادستان شهرستان است.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و لرستان در ادامه سخنان خود بیان کرد:با توجه به حساسیت موضوع و تأکیدات مدیرکل محترم، از این تاریخ به بعد به صورت هفتگی از شهرستان‌ها بازدید به عمل خواهد آمد.

حمید نریمانی توضیح داد:حضور مستمر در شهرستان‌ها علاوه بر کاهش آمار تصرفات اراضی باعث حل و فصل مشکلات در خود شهرستان‌ها و عدم مراجعه و اتلاف وقت مردم در اداره کل خواهد شد.

رفع تصرف زمین‌های تپه کوهسار

نریمانی سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت:در ادامه برنامه حضور در الیگودرز از تپه علی اکبری این شهرستان بازدید انجام گرفت.

وی افزود:برای جلوگیری از تصرف اراضی مربوط به این تپه و سایر اراضی متعلق به دولت و تصرفاتی که در سنوات گذشته صورت گرفته است تصمیم گیری شد.

رفع تصرف اراضی در الیگودرز یک ضرورت حقوقی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی است. اقدامات انجام شده تاکنون نشان داده‌اند که اراده‌ای برای مقابله با تصرف غیرمجاز وجود دارد، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به نظامی منسجم، ساختاری و پایدار است.

برچسب ها: رفع تصرف ، اراضی ، الیگودرز
خبرهای مرتبط
شناسایی ۵مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در بروجرد
بیش از ۲۰۰۰ مترمربع از بستر رودخانه‌های کلات رفع تصرف شد
آبشار هفت چشمه رفع تصرف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آواز آب و سکوت کوهستان؛ خطر خشکی در کمین دریاچه‌های لرستان
صنایع آب‌بر لرستان؛ توسعه‌ای که رگ‌های آبی استان را خشک می‌کند
گلیم‌بافی کوهدشت؛ رشته‌ای از جان مردم لرستان
خطر در جاده‌های لرستان؛ خودرو‌های بدون پلاک جولان می‌دهند!
فاز نخست نیروگاه خورشیدی کوهدشت دهه فجر امسال افتتاح می شود
لرستان تکه‌ای زنده از پیکره‌ی جاودان ایران؛ سرزمین مفرغ و سنگ نگاره ها
پلدختر خاص‌ترین اقامتگاه عشایری + فیلم
آخرین اخبار
پلدختر خاص‌ترین اقامتگاه عشایری + فیلم
لرستان تکه‌ای زنده از پیکره‌ی جاودان ایران؛ سرزمین مفرغ و سنگ نگاره ها
فاز نخست نیروگاه خورشیدی کوهدشت دهه فجر امسال افتتاح می شود
گلیم‌بافی کوهدشت؛ رشته‌ای از جان مردم لرستان
آواز آب و سکوت کوهستان؛ خطر خشکی در کمین دریاچه‌های لرستان
خطر در جاده‌های لرستان؛ خودرو‌های بدون پلاک جولان می‌دهند!
صنایع آب‌بر لرستان؛ توسعه‌ای که رگ‌های آبی استان را خشک می‌کند
ترکیب شگفت انگیز رنگ ها در کوه یافته لرستان + فیلم