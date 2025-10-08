باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اراضی کشاورزی، باغی، ملی و منابع طبیعی، بخشی از سرمایههای عمومی هر منطقهاند. حفظ مالکیت عمومی، جلوگیری از تصرف غیرقانونی و تغییر کاربریهای بیضابطه، هم از منظر عدالت اجتماعی اهمیت دارد و هم از منظر حفظ محیط زیست، امنیت سرمایهگذاری و توسعه پایدار منطقه.
در شهرستان الیگودرز (استان لرستان) موضوع تصرف غیرمجاز اراضی همواره به عنوان یکی از چالشهای مهم مطرح بوده است، و گزارشهایی از رفع تصرف اراضی متعدد در سالهای اخیر منتشر شده است.
اراضی پلاک کزنار الیگودرز رفع تصرف شدند
فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی اداره کل راه و شهرسازی لرستان از رفع تصرف از اراضی پلاک کزنار شهرستان الیگودرز خبر داد.
سرهنگ بهروز طهماسب کیا فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی استان لرستان اظهار کرد: اراضی پلاک کزنار که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود توسط این یگان رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.
سرهنگ طهماسب کیا ادامه داد:ماموران این یگان در راستای اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود با هرگونه تصرف اراضی دولتی با جدیت برخورد خواهند کرد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان تأکید کرد: کارکنان این یگان در تمام ساعات شبانه روز و به طور مستمر در سطح استان گشت زنی و موارد تصرف شده را رصد و اعلام میکنند.
وی افزود: همشهریان عزیز در انجام معاملات زمین و املاک خود مراقب باشند و با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان از غیر دولتی بودن آنها مطمئن شوند.
اولتیماتوم برای رفع تصرف از اراضی حاشیه جاده الیگودرز_اصفهان
حمید نریمانی سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان اظهار کرد:همکاری مجموعه قضایی شهرستانها بخصوص دادستانی، باعث سرعت بخشیدن به اجرای برنامهها و حفاظت از اراضی دولتی و بیت المال خواهد شد.
وی ادامه داد:ما در مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان مصمم به حراست و حفاظت از اراضی دولتی و واگذاری آنها در چهارچوب قانون به مردم هستیم.
نریمانی به رفع تصرف از اراضی حاشیه جاده الیگودرز_اصفهان اشاره و تکمیل کرد:رفع تصرف سریع از اراضی دولتی و انجام سایر امورات دادگاهی مستلزم همکاری و نگاه مثبت دادستان شهرستان است.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و لرستان در ادامه سخنان خود بیان کرد:با توجه به حساسیت موضوع و تأکیدات مدیرکل محترم، از این تاریخ به بعد به صورت هفتگی از شهرستانها بازدید به عمل خواهد آمد.
حمید نریمانی توضیح داد:حضور مستمر در شهرستانها علاوه بر کاهش آمار تصرفات اراضی باعث حل و فصل مشکلات در خود شهرستانها و عدم مراجعه و اتلاف وقت مردم در اداره کل خواهد شد.
رفع تصرف زمینهای تپه کوهسار
نریمانی سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت:در ادامه برنامه حضور در الیگودرز از تپه علی اکبری این شهرستان بازدید انجام گرفت.
وی افزود:برای جلوگیری از تصرف اراضی مربوط به این تپه و سایر اراضی متعلق به دولت و تصرفاتی که در سنوات گذشته صورت گرفته است تصمیم گیری شد.
رفع تصرف اراضی در الیگودرز یک ضرورت حقوقی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی است. اقدامات انجام شده تاکنون نشان دادهاند که ارادهای برای مقابله با تصرف غیرمجاز وجود دارد، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به نظامی منسجم، ساختاری و پایدار است.