مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در اردبیل، اظهار کرد: ۶ دوره انتخابات شوراها با حضور و مشارکت آحاد مردم برگزار شده و هفتمین دوره انتخابات نیز اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود.
وی افزود: استان اردبیل در برگزاری کارگاه آموزشی فرمانداران و مدیران کل سیاسی استانهای شمالغرب کشور پیشقدم بوده و ما امروز با حضور فرمانداران و مدیران کل سیاسی استانهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و اردبیل شاهد برگزاری این دوره آموزشی با هدف آشنایی با قوانین و مقررات جدید در برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی هستیم.
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: امیدواریم هم بحث احراز هویت شرکتکنندگان و هم نحوه رأی دادن آنها در بستر نظام تمام الکترونیکی هوشمند انجام شده و زمینه برای اعلام سریع نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا فراهم آید.
کوثری گفت: این دوره از انتخابات دارای اهمیت خاصی است چرا که احزاب و گروهها از هم اکنون فعالیتهای خود را برای برگزاری باشکوه انتخابات آغاز کردند و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و فرآیند تعریف شده در قانون بتوانیم انتخاباتی باشکوه همراه با شرایط مطلوب انتخاب شایستهترین افراد را برای حضور در پارلمان محلی نظارهگر باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در نظام مردمسالار دینی کشورمان شرایط برای حضور مردم در تعیین سرنوشت مشخص شده و سعی ما بر این خواهد بود تا انتخاباتی با مشارکت بالای مردم در عین حال امنیت کامل و انتخاباتی رقابتی را در اردیبهشت سال آینده به انجام برسانیم.
منبع تسنیم