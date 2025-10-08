باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - خضری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: تقویت هویت ملی و ارزش‌های ایرانی اسلامی، توسعه کیفی علمی و ارتباط صنعت با دانشگاه از ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها است و باید این راهبرد اساسی بصورت جدی در اولویت دانشگاه‌ها قرار بگیرد.

وی کمبود خوابگاه مخصوصا خوابگاه‌های متاهلی را از چالش‌های دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم این مشکل را مرتفع کنیم.

در پایان این مراسم محمد باقر محمد صادقی از ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تکریم و سید مسعود سید احمدیان بعنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.