خضری گفت: دانشگاه‌ها در قبال حاکمیت، دولت و مشکلات جامعه مسئولیت اجتماعی دارند و باید از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای شناسایی و رفع چالش‌های جامعه استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - خضری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: تقویت هویت ملی و ارزش‌های ایرانی اسلامی، توسعه کیفی علمی و ارتباط صنعت با دانشگاه از ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها است و باید این راهبرد اساسی بصورت جدی در اولویت دانشگاه‌ها قرار بگیرد.

وی کمبود خوابگاه مخصوصا خوابگاه‌های متاهلی را از چالش‌های دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم این مشکل را مرتفع کنیم.

در پایان این مراسم محمد باقر محمد صادقی از ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تکریم و سید مسعود سید احمدیان بعنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

