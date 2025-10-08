باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت که اگر (رژیم) اسرائیل و جنبش حماس تا ساعاتی دیگر به توافق برسند، آتش‌بس می‌تواند همین امشب اعلام شود.

فیدان گفت: «اگر امروز به اجماع برسند، آتش‌بس برقرار خواهد شد.»

او که در کنار وزیر امور خارجه سوریه صحبت می‌کرد، افزود : «طرفین اراده زیادی برای آزادی اسرا نشان داده‌اند».

به گفته فیدان، مذاکرات بر چهار محور آزادی اسرا، خطوط عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی، کمک‌های بشردوستانه و شرایط آتش‌بس احتمالی متمرکز است و تا کنون «پیشرفت‌های زیادی» حاصل شده است.

دقایقی پیش نیز یک منبع فلسطینی آشنا به مذاکرات گفت که گفت‌و‌گو‌های مصر روند مثبتی دارد و به سمت دستیابی به توافق در یک یا دو روز آینده پیش می‌رود.

به طور جداگانه، اسکای نیوز عربی گزارش داد که واشنگتن «سیگنال‌های مثبتی» از قطر و مصر در مورد تحولات میدانی دریافت کرده است.

مذاکرات آتش‌بس غزه در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است و شمار زیادی از مقامات بین‌المللی از مصر، ترکیه، قطر و آمریکا در آن حضور دارند. ساعتی پیش، رسانه‌های مصری اعلام کردند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا وارد شرم‌الشیخ مصر شده و به مذاکرات آتش‌بس «گسترده» که برای پایان دادن به جنگ غزه در جریان است، پیوسته‌اند. افزون بر این، گفته شده ران درمر، وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل نیز در این گفت‌و‌گو‌ها حضور دارد.

پیش از این، گفته شده بود که «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر قطر، «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و «حسن محمود رشاد» رئیس سرویس اطلاعاتی مصر نیز از عصر امروز (چهارشنبه) به مذاکرات پیوسته‌اند.

این مذاکرات بر اساس طرح ۲۰ بندی ارائه شده از سوی دونالد ترامپ پیش می‌رود. بخش ابتدایی این طرح مربوط به تبادل اسرا است که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا آن را بخش آسان‌تر طرح توصیف کرده است. تعدادی از بند‌های این طرح نیز مربوط به آینده غزه است که نیاز به بررسی و گفت‌و‌گو‌های بیشتر دارد.

منبع: تایمز اسرائیل