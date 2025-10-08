باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا امیرخانی عصر چهارشنبه در حاشیه سفر به یزد به منظور حضور در آیین نکوداشت صدمین زادروز ایرج افشار در نشستی با خبرنگاران یزد گفت: تاکنون در کشور برای جمع‌آوری تاریخ شفاهی و انتقال آن به نسل جوان اقدام‌های خوبی انجام شده و این روند به دلیل اهمیت موضوع ادامه دارد.

وی یکی از ماموریت‌های مهم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را نگهداری از میراث مکتوب کشور در ابعاد مختلف بیان کرد و گفت: در کنار تاریخ شفاهی، به نکوداشت بزرگان و فرهیختگان حوزه میراث مکتوب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نگاه ویژه داریم و با جدیت پیگیر و از آنان قدردانی می‌کنیم.

این مسوول به چالش‌ها و اولویت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی اشاره و اضافه کرد: حفظ و بازیابی اسناد دیجیتال و داده‌های تولید شده در اتوماسیون‌های اداری همواره به یک دغدغه ملی و اصلی تبدیل شده و ممکن است اسناد کاغذی قرن‌ها باقی بماند اما یک سند دیجیتال می‌تواند بر اثر یک مشکل فنی یا هک به سرعت از دست برود.

امیرخانی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری، کمبود بودجه و محدودیت در جذب نیروی انسانی در کشور یادآور شد: بدون شک این محدودیت‌ها، مانعی در راه ارایه خدمات مطلوب است اما همه جامعه زیرپوشش با جدیت و افتخار وظایف خود را در خدمت به نظام و مردم انجام می‌دهند.

وی با قدردانی از برگزاری باشکوه آیین نکوداشت ایرج افشار در یزد با همکاری بخش های مختلف گفت: بزرگداشت شخصیت‌هایی از جمله ایرج افشار زمینه‌ساز مناسب برای نشان دادن الگو برای نوجوانان و جوانان است و باید ضمن بررسی زندگی و خدمات بزرگان فرهنگی و علمی، بیش از گذشته به آنها پرداخته شود.

این مسوول به اقدام‌های خوب استان یزد و شرایط فرهنگی آن اشاره و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بارز شهر یزد، حفظ و نگهداری از روح حاکم بر این شهر است و باید برای تعالی آن همه وظایف خود را بر حسب نیاز و با جدیت انجام دهند.

امیرخانی در خصوص کمبود فضای مرکز اسناد یزد با تایید آن بیان کرد: در نشست با استاندار یزد، قول مساعد برای کمک به ایجاد ساختمانی در کنار فضای کنونی مرکز اسناد و کتابخانه ملی در راستای توسعه ۱.۵ برابری شرایط کنونی گرفته شد.